澳洲监管机构：一款婴儿车不符合强制安全标准 给婴孩带来伤害风险

这款婴儿车由Trio Ventures 公司出产，名为“Cuteably”三合 1 婴儿摇篮推椅套装婴儿车（Trio Ventures Pty Ltd t/as Cuteably — 3 in 1 Pram Bassinet with Push Chair Set），型号为 739， 有黑色和灰色两种颜色。





澳大利亚竞争及消费者委员会指该婴儿车的系带和安全带上的安全警告标签文字不符合标准要求。





同时，该产品也不具备所要求的安全功能，产品可能无法正确使用，会对孩童构成受伤风险。





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Cuteably 将会与消费者联系， 安排送递新的永久性防水安全警示贴纸，并附有所有必需的说明。





消费者可以通过网站https://www.babypramsaustralia.com.au/contact-us/ 或致电 1300 994 549（澳大利亚东部时间周一至周五上午8:30 -下午5:30）联络该公司，也可通过电子邮件babyprams@cuteably.com.au或love@cuteably.com.au联系Cuteably。





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