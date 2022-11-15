总理安东尼·阿尔巴尼斯表示，在G20峰会期间与中国国家主席习近平举行的正式会谈是成功的。





总理表示，澳大利亚不会在国家利益上做出妥协，但他相信澳中双边关系所面临的挑战可以克服。



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在昨天（11月15日）与中国国家主席习近平的会谈中，阿尔巴尼斯总理提及了中国对澳大利亚的贸易制裁。





阿尔巴尼斯称，他谈到了与中国在包括乌克兰战争、新疆人权问题，以及澳大利亚人成蕾和杨恒均在中国被拘留等问题在内的各种分歧。他还敦促中国在台湾问题上保持克制，呼吁远离冲突威胁。





总理淡化了迅速改变中国对澳洲贸易制裁的前景，但他说，预计接下来会有更多的澳中双边会谈。





他说：“人们意识到，我们有分歧，有不同的制度，这是公认的。我们的制度与中国的制度不同……我们承认有差异存在，但我们需要对这些差异保持开放和坦诚的态度。”



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在本期《正在行动》听众热线节目中，听友们就澳中两国领导人会晤的意义表达了看法。





听友陈先生表示，国与国之间的关系主要应以利益为主导。另一位陈先生认为，两国“应该从务虚转向务实”，重点抓经济发展。





听友邓先生认为，解决澳中两国分歧的“决定权还是在中国”，“当下改变现状的可能性不大”，澳洲应该在贸易等方面寻求多元化。





听友苏先生表示，中国经济已经不景气，澳洲不能“依赖”中国。赵先生表示，如总理所说，处理澳中关系，“澳洲不放弃自身利益”。





听友史先生认为，澳中关系主要受到美中关系的影响，“会谈对各方都是好事”。





听友张女士说，“马来西亚、老挝、美国等地打压及歧视华人现象增多”，“唱衰中国对海外华人没好处”。





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LISTEN TO 【正在行动】您如何看待澳中两国领导人6年来首次会晤的意义？ SBS Chinese 15/11/2022 28:25 Play





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