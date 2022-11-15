【疫苗快报】辉瑞二价加强针获批 当局目前不建议民众接种第五剂疫苗

要点： 澳大利亚新冠病例数激增47%；

辉瑞二价疫苗已获批在澳大利亚使用；

澳人在圣诞节前将无法获得第五针新冠疫苗接种。

澳大利亚新冠病例数激增47%

过去一周，澳大利亚的新冠病例数量增加了47%。





上周二，联邦卫生部在一份声明中表示，我国已进入新一轮新冠疫情。





Advertisement

南澳大利亚大学生物统计学和流行病学主席阿德里安·埃斯特曼（Adrian Esterman）教授指出，一些专家认为本轮疫情可能不会像前几次疫情那么持久或那么严重。





他说：“我们在新加坡和法国等地已看到过类似的新冠疫情，它们持续的时间相当短，没有BA.5疫情所感染的人数那么多。”





首席医疗官保罗·凯利（Paul Kelly）教授表示，新加坡最近一轮疫情“短暂而急剧”，四到六周内病例数便到达顶峰并随后下降，并认为澳大利亚 “正接近本轮疫情的中期”。





凯利教授说，澳大利亚的新冠病例数在过去几周里一直在上升，但是“如果疫情最终与新加坡相似（我也相信会如此），那么它应该很快达到峰值并迅速下降”。





凯利教授说，如今我国有大量的抗病毒药物供应，这些药物可以将70岁以上人群的死亡率减半。





他说：“尽可能快地获得这些药物至关重要。最好在确诊后一天之内服药，但最多五天。它也会对重症、住院和死亡几率产生影响。”





当局还建议澳大利亚人考虑佩戴口罩；而对于那些没有及时接种疫苗的人来说，即使他们已经感染了新冠，也应该立即预约接种。





凯利教授说：“人们现在应该立即行动，获取有资格获取的一切（疫苗、药物）。单独感染产生的免疫力无法保护你很久，也无法保护你免受重症侵害。但与加强针接种相结合就可以了。”



辉瑞二价疫苗已获批在澳大利亚使用

随着澳大利亚应对第四轮新冠疫情，澳大利亚免疫技术咨询小组（ATAGI）批准了辉瑞公司的新冠二价疫苗作为加强针。





该二价疫苗据称可提供对原始病毒株和Omicron变体的保护，将从12月12日起向澳大利亚18岁及以上人群提供，这是第二种在澳大利亚获批使用的二价疫苗。





咨询小组表示，新的辉瑞疫苗能够适度改善对两种病毒变种的免疫反应。





除此之外，咨询小组还批准了针对6个月至5岁高危儿童的辉瑞儿科剂量疫苗，该疫苗将从明年1月中旬开始推出。





儿科疫苗仅限于免疫功能严重受损或有感染新冠风险的儿童接种。



澳大利亚人在圣诞节前将无法获得第五针新冠疫苗接种

联邦卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler）表示，根据专家建议，大多数澳大利亚人在今年圣诞前无法接种第五剂新冠疫苗。





巴特勒部长说，澳大利亚免疫技术咨询小组考虑了国际证据、本地疫苗接种数据以及新冠病例数，并决定“此时此刻”不推荐接种第五针。





他表示，咨询小组预计将在2023年初提出新的加强剂建议，“为南半球的冬季做准备”。





据悉，目前唯一被推荐接种第五针的群体是16岁或以上的严重免疫力低下者。他们可以在第四针接种后的三个月内进行第五针疫苗的接种。





有专家表示，从医疗系统的角度来看，除非有明确和明显的需求，否则每四个月为人们接种疫苗并不是一个可持续的策略。





病毒免疫学家、纽卡斯尔大学副教授内森·巴特利特（Nathan Bartlett）在10月份告诉SBS新闻，政府可能会把重点放在那些还没有完整接种加强剂量的人群。





“也许谈论第三剂加强针只会使信息复杂化……所以我认为保持信息相对简单、直接更好，”他说。





以上是今天的疫苗快报，SBS中文普通话节目通过这一播客系列让澳大利亚华人全方位了解新冠疫苗接种计划的全新进展和资讯。您可以搜索关键词 疫苗快报 加 SBS中文 收听、阅读往期节目。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



