SBS早新闻（11月16日）

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Published 16 November 2022 at 10:12am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
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Published 16 November 2022 at 10:12am
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