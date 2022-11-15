SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（11月16日）Play13:38SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.49MB)Published 16 November 2022 at 10:12amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 16 November 2022 at 10:12amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS阿尔巴尼斯称，澳中领导人会谈是成功的；第二名澳大利亚人死于韩国万圣节踩踏事故；俄罗斯批评要求为乌克兰战争支付赔偿的联合国决议；Advertisement世界人口正式突破80亿。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE俄罗斯代表团提前离开G20大会从被拘留的澳洲公民到200亿澳元贸易制裁：澳中最高领导人会晤谈及哪些问题？习近平：“找到中美关系发展正确方向至关重要”NASA 即将发射阿尔忒弥斯1号 (Artemis 1 )分享Latest podcast episodes华人分享：生活成本高涨，我家通过后院养鸡实现“鸡蛋自由”【正在行动】您如何看待澳中两国领导人6年来首次会晤的意义？习近平：“找到中美关系发展正确方向至关重要”NASA 即将发射阿尔忒弥斯1号 (Artemis 1 )