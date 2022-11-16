澳人发问私人医保是否值得 Medibank遭黑客攻击对该行业意味什么？

Medibank将于周三召开投资者会议，首要议题将会是最近影响近1000万人的网络攻击事件。





随着黑客继续泄露敏感的个人信息和健康记录，消费者的愤怒日增，两家法律公司提出了可能发起集体诉讼的可能性。





从不断上涨的保费到对自付费用的担忧，许多澳大利亚人现在都在问自己，私人医疗保险是否真的值得。





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随着Medibank遭黑客攻击的影响持续，这是否会成为澳大利亚私人健康医疗行业的转折点?



私人健康保险值得吗?

澳大利亚审慎监管局（APRA）截至2022年6月30日的年度统计数据显示，澳大利亚约55.2%的人口拥有私人健康保险。





墨尔本应用经济与社会研究所的卫生经济学专家Yuting Zhang教授说，人们购买医疗保险的主要原因是为了缩短一些择期手术的等待期，在公共医疗系统中一些择期手术的等待期比较长。





“这只适用于那些真正有这些情况的人，比如膝关节和髋关节置换。这是一个你通常要等很长时间的主要情况，但其它情况（等待的时间）相对来说还可以，” Yuting Zhang说。



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有精神健康问题的人如果希望入住私立医院接受住院的精神疾病治疗，也应注意，只有一些私人健康保险计划提供全额保险，而院外服务则不包括在内。





澳大利亚和新西兰皇家精神病学家学院（RANZCP）在其“Your Health in Mind”网站上建议：“在购买私人健康保险之前，请仔细检查自己是否有精神健康疾病的保险。”





Zhang教授表示，对于紧急医疗，是否有私人医疗保险“并不重要”。





“如果情况紧急，你可以立即在公立医院接受治疗，你真的不需要私人保险。”





Yuting Zhang说，考虑私人医疗保险的另一个关键原因是可以选择医生。





“我不认为这是非常有用的。因为在公共系统中，公立医院和医生的质量都非常非常好。”





然而，对于一些消费者来说，比如那些想让自己喜欢的产科医生来接生的人，私人健康保险可能是一个有吸引力的选择。





“通常情况下，在公共系统中，我们真的没有这种选择，这有点像谁在待命、谁值班，这是另一个原因。但我认为这是相对次要的，这不是真的为了医疗和临床目的，更多的是为了人们的偏好，” Yuting Zhang说。





伊丽莎白·达文尼（Elizabeth Deveny）是澳大利亚消费者健康论坛的首席执行官，该论坛是代表澳大利亚医疗保险消费者利益的全国倡权机构。





达文尼博士说：“私人医疗保险对一些消费者来说是很有价值的，这取决于他们的需求和经济状况，我们相信它在减轻公立医院系统的一些压力方面发挥了作用。”



Source: AAP, EPA / AAP Image/ EPA/SASCHA STEINBACH 她说，然而生活成本的上升，加上Medibank公司遭到黑客攻击所引发的隐私担忧，这些可能会让澳人重新考虑他们的医疗保险是否值得。





达文尼说：“随着生活成本对许多消费者的影响，他们可能不得不重新考虑他们从私人健康保险中获得的价值。”





“最近的Medibank数据遭泄露事件以及对私人医疗信息安全的担忧，只会进一步加剧消费者的担忧。”



对自付费用的担忧日益增加

Yuting Zhang说，许多购买私人医疗保险的人没有意识到，他们仍然要为许多服务“自付”费用。





“比如说，如果你有一个非常基本的计划，很多医疗程序并不包括在内。即使它们在保险范围内，在获得服务的时候，你也必须支付相当多的费用，因为保险只覆盖一定的金额，其余的费用你必须自己支付。”





“所以这是一个非常重要的因素，人们必须非常仔细地考虑他们究竟要自付多少费用，以及这些保费实际上可以支付哪些类型的手术，很多手术可能不包括在内。”





达文尼说，健康保险消费者对自付费用表达了越来越多的担忧。





她说：“许多消费者告诉我们，对于获得私立专家和服务所需的自付费用，他们越来越担心。”



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国民医疗保险附加税激发人们购买私人健康保险

澳大利亚联邦政府的政策干预旨在鼓励人们购买私人医疗保险。





澳大利亚税务局解释说，“如果你、你的配偶和受抚养的子女没有适当水平的私立病人医院保险，而你的收入超过一定水平”，就必须支付国民医疗保险附加税。





不需要支付国民医疗保险附加税的基本收入门槛如下：



单身人士为９万澳元；



家庭为18万澳元（第一个孩子出生后，每个受抚养的孩子再加1500澳元）。

政府还通过终身健康保险政策鼓励年轻人购买并维持私立病人医院保险。





澳大利亚税务局解释说，如果你从31岁开始没有购买和保持私立病人医院保险，如果你决定在以后再购买这一保险，那么将要在30岁以上每一年的保费之上加付保险费的2%。





虽然这样的政策确实“激发人们做出回应”并购买私人医疗保险，但Zhang教授表示，无论是对个人还是对社会，这“不是最有效的方式”。





“如果有人购买私人保险，纯粹是为了避税，我认为这不是最有效的方式，它肯定不会给人们带来很多好处……而且它也不会真正让社会受益太多，因为有些钱被浪费了，没有用到任何地方，它只是成为私人保险公司的利润。”





根据澳大利亚审慎监管局的数据，在截至2022年6月30日的一年里，私人健康保险行业公布了11亿澳元的税后净利润。





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