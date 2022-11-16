所售罂粟籽产品致多人不适就诊 澳洲两大超市宣布“紧急召回”

澳大利亚当局发现一款产品含有可导致中毒反应的化学物质。两大超市宣布 “紧急召回” 这款产品。





Woolworths和Coles 超市宣布“紧急召回”由 Hoyts Food Manufacturing 生产的100克及240克罂粟籽产品。



poppy seeds products Credit: foodstandards.gov.au 另外，一款Gaganis出品的特级澳大利亚罂粟籽产品也同样被召回。





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近日，新州及维州卫生部官员分别发出警告，以大量罂粟籽制作饮料，例如冲制罂粟籽茶，可能会导致严重不适及疾病。





当局已证实，至少有 19 人在喝下自制的“罂粟籽茶”后出现不适，要到各地医院急诊科求诊，当中一人涉及心脏停顿，两人要接受重症监护。





澳大利亚与新西兰食品标准局发言人表示：



相信回收的罂粟籽产品可能存在一种名为蒂巴因（Thebaine）的化学物质，已导致产品不安全。 澳大利亚与新西兰食品标准局发言人

澳大利亚与新西兰食品标准局在官网上发布信息称，消费者不应食用这些产品，应返回购买地点要求全额退款和做出安全处理；任何关心自己健康的消费者都应该寻求医疗建议。





新州卫生部上星期已在社交媒体上警告澳大利亚人，不应大量摄入罂粟籽。





“近期，新州至少有 8 人在摄取有关产品后不久出现中毒并需要就医的案例，全国各地也记录有更多的案例。”





虽然调查仍在进行中，但当局尚未发现有在烘焙食品中加入罂粟籽而中毒的案例。 新州卫生部

新州卫生部一名发言人较早前接受媒体采访时表示，新州的有关个案已增至12人。





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