外卖平台Deliveroo倒闭 千万骑手瞬间失业

要点： Deliveroo表示若无大量资金注入便无法在澳洲市场保持竞争力；

它的倒闭将影响到15000名送货骑手和12000多家合作餐馆；

运输工会正在寻求与Deliveroo管理人员进行紧急会晤。

Steve Khouw已经做了五年的外卖骑手，对Deliveroo宣布退出澳大利亚市场的这一震惊消息感到“措手不及”。





住在悉尼的Steve也为UberEats和DoorDash送外卖。但他主要为Deliveroo工作，他说Deliveroo的倒闭将使自己一半的收入化为乌有。





11月16日，澳洲本土外卖送餐平台Deliveroo宣布将“立即”停止在澳大利亚的运营。





Advertisement

这一消息给Steve和他数千名同事的职业生涯带来了巨大的不确定性。





“这引出了一个问题，所有其它平台的稳定性如何？他们是否能够继续以这种商业模式开展业务？” 他问。





虽然他说自己有其它的收入来源，但他表示其他人就没有那么幸运了，而他们都对食品配送行业的下一步发展表示担忧。





“对于这些从业者中的许多人来说，这实际上是家庭和日常生活的重要收入，”他说。



Deliveroo revealed it had been placed into voluntary administration on Wednesday. Source: AAP / Mikael Buck/PR Image Deliveroo于2015年在悉尼和墨尔本推出，而该公司已于周三进入自愿托管阶段，若无大量资金注入以保持在澳大利亚市场的竞争力，就无法继续运营。





此举将影响到澳大利亚的120名员工，以及15000名外卖骑手和12000多家通过该服务提供餐点的合作餐馆。





在一份声明中，这家总部位于英国的公司表示，在评估市场后，它做出了退出澳大利亚市场的“艰难决定”。





“在澳大利亚，我们得出的结论是，在市场上取得可持续的领导地位是不可能的，而不成比例的投资带来的是非常不确定的回报，”声明说。





“Deliveroo澳大利亚公司已经停止运营，这意味着您不能再在澳大利亚的Deliveroo程序上下单订餐。”





Deliveroo已指定破产管理公司柯达曼萨（KordaMentha）对公司进行清算，客户被告知在他们的账户被关闭之前六个月内，可以访问其账户及下载信息。



“震惊千万骑手”

运输工人工会（TWU）全国秘书迈克尔·凯恩（Michael Kaine）说，该组织将寻求与Deliveroo管理人员举行紧急会议，以确保为外卖骑手们提供援助。





他说：“这对成千上万依赖Deliveroo谋生的外卖骑手来说将是一个打击。工会已经寻求与管理人员进行紧急磋商，讨论如何为那些转眼间就会失去工作的送餐骑手收回应得的权利。”



Transport Workers' Union national secretary Michael Kaine said the group would seek an urgent meeting with Deliveroo administrators in a bid to secure assistance for delivery workers. Source: AAP 凯恩将Deliveroo的举动称为“懦夫之举”，并表示此事表明联邦政府“迫切需要”改革零工经济。





他说：“运输工人首先受到零工海啸的严重冲击；而如今，当Deliveroo发现它不能再依靠剥削来牟利后，他们就被抛在了一边。”





凯恩说，Deliveroo的宣布让人想起2018年外卖平台Foodora的倒闭事件：该公司在工会对其将员工归类为“独立承包商”的行为发起法律诉讼后仅几个月就关闭了。





虽然Steve开始感觉到零工经济内部缺乏稳定性，但他表示自己对Deliveroo在没有向员工提供通知的情况下突然宣布上述消息感到“大跌眼镜”。





“外卖送餐是最大的（食品配送服务）之一。所以我很震惊，我真的没想到Deliveroo会放弃得如此之快，”他说。





Deliveroo是最早在澳大利亚推出的送餐服务之一，比UberEats早一年，同年当地公司Menulog被英国公司Just Eat收购。





此前，Deliveroo曾是我国第二大最受欢迎的送餐服务平台。





但是，在COVID-19封锁期间，送餐业务蓬勃发展，更多的竞争者进入澳大利亚市场，包括DoorDash、HelloFresh和Hey You，而Menulog和Uber Eats则加强了广告宣传力度。





SBS新闻已联系Deliveroo和柯达曼萨请求置评。





With additional reporting by Rayane Tamer.





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



