许多旅程 一只球队：澳洲足球队是今年世界杯最多元文化的球队之一

要点 参加2022年世界杯的澳大利亚国家足球队的26人中，9名球员的出生地为海外；

专家表示，体育领域的多样性对激发移民的希望非常重要；

30%的澳大利亚人的出生地在海外。

专家们说，足球常被形容为“世界运动”，而代表澳大利亚参加2022年国际足联世界杯的26人名单真实反映了本国的多元文化性。





将参加本届世界杯的澳大利亚国家足球队的9名球员都于海外出生，来自五个不同国家。还有一些球员在澳大利亚出生，但来自移民家庭，包括拥有罗马尼亚和波斯尼亚血统的阿吉丁·赫鲁斯蒂奇（Ajdin Hrustic）。





足球播客Fútbol Infinito的一项分析发现，澳大利亚国家足球队是世界杯赛场上最具多元文化的球队之一。其它最具文化多样性的球队来自摩洛哥、突尼斯、塞内加尔、卡塔尔和威尔士，它们有更多的球员出生于其它国家。





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在本月早些时候公布球队阵容后，澳大利亚国家足球队发布了一段视频，称这一阵容代表了澳大利亚移民历史的多样化。





黎巴嫩裔澳大利亚演员菲拉斯·迪拉尼（Firass Dirani）在视频中说：“从逃离战争到随后找到一个家。”





“到14岁离家去追逐梦想。”





“许多旅行，一件球衣，一支球队。”





大约30%的澳大利亚人在海外出生，49%的人父母中至少有一方出生地为海外。



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在父母逃离南苏丹内战后，足球运动员阿维尔·马比尔（Awer Mabil）在肯尼亚一个难民营里学会了踢足球。





今年早些时候，他告诉SBS新闻，当他到达澳大利亚时，他不会说英语，但将足球作为一种交流方式。





“足球对我来说就像救世主，它是我沟通的一种方式，”他说。





澳大利亚国家足球队另一名队员托马斯·登（Thomas Deng）在南苏丹出生，是马比尔的童年朋友。





他作为难民来到澳大利亚，六岁时在阿德莱德定居。





其他入选国家队的海外出生球员包括米洛斯·德格涅克（Milos Degenek）、弗兰·卡拉西奇（Fran Karacic）、哈里·苏塔（Harry Souttar）、基努·巴克斯（Keanu Baccus）、马丁·博伊尔（Martin Boyle）、杰森·库明斯（Jason Cummings）和加朗·库尔（Garang Kuol）。



维多利亚大学体育与运动科学学院的斯帕伊（Ramon Spaaij）教授告诉SBS新闻，体育领域的多样性可以“建立希望”。





“首先，你不能成为你看不到的人，”他说。





“让拥有不同背景的运动员获得曝光率和代表性，可以为澳大利亚多元文化背景的年轻人建立希望、信念和抱负，让他们相信他们在高水平竞技体育中也会有一席之地，他们也能拥有新的道路。”





“这有助于打破那种看不到自己在最高水平上被代表的障碍。”





斯帕伊教授说，澳大利亚足球队的阵容包含了澳大利亚移民的构成。





“像国家足球队这样的国家队拥抱多样性，也可以更广泛地表达对澳大利亚社会的归属感了，让我们意识到我们是一个既多元化又团结的多元文化国家。”





“运动队不仅仅是反映或表达现有的身份，他们还帮助（重新）创造新的身份。”





球员工会联合首席执行官凯瑟琳·吉尔（Kathryn Gill）说，澳大利亚的移民更有可能与来自不同背景的球员建立联系。





她说：“他们有着不同的背景和经历，这就是为什么许多澳大利亚人不仅可以通过球场上鼓舞人心的时刻与足球队产生共鸣，还可以通过球场外的各种故事、经历和社区与球员建立联系。”





“这是足球吸引力的一个很好的例子，尽管现在关于这项运动的机会是关于我们如何能够更好涵盖那些在参与时面临障碍的社区，包括澳大利亚乡镇地区的原住民孩子。”



France players pose ahead of a World Cup semifinal against Belgium at Saint Petersburg Stadium in Russia on 10 July, 2018. Credit: AP 澳大利亚国家足球队在2020年的一份声明中表示，自1888年成立以来，足球一直是“移民社区的空间”。





它写道：“足球最早由英国人约翰·沃尔特·弗莱彻（John Walter Fletcher）在19世纪末引入，很快就成为移民社区聚集和庆祝他们的文化和遗产的一个空间。在这些移民社区中，许多人逃离了家乡的战争和迫害。”





该声明提到，澳大利亚许多历史最悠久的足球俱乐部都是由一些移民团体组建的。





许多世界上最好的足球队都有来自不同背景的球员。





法国队在2018年世界杯上夺冠，其23人的参赛名单中有16人出生地为国外。





11月23日星期三早上6点，澳大利亚国家足球队将在2022年卡塔尔世界杯的首场比赛中迎战法国队。





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