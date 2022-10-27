澳大利亚国家足球队员抗议卡塔尔的人权记录 各方在担忧什么？

卡塔尔世界杯开赛在即。澳大利亚国家足球队员发布一份视频声明，呼吁为卡塔尔的移民工人和LGBTIQ+群体采取行动和补救措施。

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The Socceroos said they worked with a number of groups to come to their position on Qatar, speaking with the Professional Footballers Australia, FIFA, the Supreme Committee, the International Labour Organisation, FIFPRO and the migrant workers of Qatar. Source: Twitter / Socceroos

澳大利亚国家足球队（Socceroos）成为第一支集体谴责卡塔尔（Qatar）人权记录的世界杯参赛球队。

在一份集体视频声明中，球员们逐一对着镜头解释，为什么他们认为有必要解决卡塔尔对待移民工人和LGBTIQ+群体的问题。

根据卡塔尔的1971年《刑法》，同性关系中的性行为可能会导致最高5年的监禁。

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球员谈到促使他们表达意见的动机。

“足球的定义中有一些普世价值，诸如尊重、尊严、信任和勇气等价值观。”

“当我们代表我们的国家时，我们渴望体现这些价值观，”球员们在视频中说。
球员们表示，他们在过去两年里了解了这些群体的更多境况，但同时补充说，他们并没有自称是专家，也没有所有的解决问题的答案。

“这些遭受苦难的移民工人不仅仅是一个个数字。就像那些塑造了我们的国家和足球的移民一样，他们拥有同样的勇气和决心去创造更美好的生活。”

“作为球员，我们完全支持LGBTIQ+群体的权利。但在卡塔尔，人们不能自由地去爱他们所选择的人。”

“解决这些问题并不容易，我们也没有所有的答案。”

该足球队呼吁采取措施，包括建立移民资源中心，对那些被剥夺权利的人进行有效补偿，并将所有同性关系去罪化。

足球队员表示，他们与一些团体合作沟通，在卡塔尔的问题上得出自己的立场。他们已与澳大利亚职业足球运动员协会、国际足联、交付与遗产最高委员会、国际劳工组织、国际职业足球运动员联合会以及卡塔尔的移民工人进行了交谈。
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澳大利亚职业足球运动员协会称赞“球员的勇气”

澳大利亚职业足球运动员协会对视频声明表示赞赏，并呼吁人们在辩论时保持文明的方式。但他们也坦言这些立场未必会被广泛接受。

“一些人会认为他们做得还不够，而另一些人会呼吁他们着眼足球本身，远离‘政治’，尽管这是一个人权问题；这种两极分化在很大程度上反映了球员的勇气，也反映了这个世界正在日益分裂的本质，”该协会表示。

“随着世界杯的临近，每个国家的球员都会继续被问及他们对卡塔尔的立场。”

“认同这样的事实是很关键的——那就是并不是球员们去授予世界杯的主办权，他们对赛事的交付和运作也没有发言权。”

“在负责授予举办权和管理赛事的管理者缺乏领导力的情况下，展示道德领导力的责任就落在了球员、教练和球迷身上。”

德国、挪威和荷兰的国家队通过印在T恤和队服上的标语来抗议卡塔尔的人权记录。

挪威队的T恤上印有“球场内外的人权”的字样，荷兰国家队的T恤印有“足球支持改变”的字样，而德国国家队的球衣则各自印有一个字母，拼起来就是“人权”一词。

有哪些人权问题？

上周，国际特赦组织（Amnesty International）发布了一份关于工人保护的改革实施情况的评估报告。报告显示，卡塔尔当局在落实移民工人保护措施方面取得了一些进展，但仍有很多工作要做。

这份名为《未竟的事务（Unfinished Business）》的报告称：“归根结底，大规模的侵犯人权的行为时至今日依然存在。”

“鉴于卡塔尔和国际足联都从移民工人的劳动中获益，他们不能忽视这些情况，忘记那些为使活动得以进行而受苦的人们。”

“他们必须共同努力，紧急建立一个全面的补救方案，为工人及其家人提供经济补偿，并开展举措防止人权侵犯事件继续发生。”

据《卫报（Guardian）》报道，对出自政府来源的数据分析显示，自十年前卡塔尔获得世界杯主办权以来，至少有6500名来自印度、巴基斯坦、尼泊尔、孟加拉国和斯里兰卡的移民工人在足球场的建设过程中死亡。

缺乏对工人的强制保护和使用卡法拉（kafala）担保安排——这种安排将雇员的法律地位与雇主联系在一起——创造了剥削工人的环境，例如护照没收、工资盗窃和拥挤的住宿。

卡塔尔是中东第一个举办世界杯的国家，今年赛事将于11月20日至12月18日期间进行，卡塔尔正在为迎接120万名游客做准备。
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A computer-generated image of one of Qatar's planned stadiums Source: AAP

卡塔尔的回应

在本周早些时候的电视讲话中，卡塔尔埃米尔塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）批评了对有关该国侵犯人权的指控，称针对卡塔尔的行动太过分。

“我们最初本着诚意处理此事，”他补充说，最初的一些意见被视为具有建设性。

但他表示，现在的说法“包括捏造情况和双重标准，非常猛烈，然而这促使许多人对行动背后的真正原因和动机产生了质疑”。

今年8月，卡塔尔官员告诉SBS新闻，LGBTIQ+球迷在比赛期间不会受到任何歧视。

“每个人都可以来，来享受比赛，去支持他们的球队，无论他们的背景、宗教或性别是什么，”卡塔尔交付与遗产最高委员会通讯执行主任法蒂玛·努埃米（Fatma Al-Nuaimi）说。

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Published 27 October 2022 at 1:14pm, updated 2 hours ago at 2:34pm
By Biwa Kwan
Source: SBS