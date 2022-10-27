澳大利亚国家足球队员抗议卡塔尔的人权记录 各方在担忧什么？

澳大利亚国家足球队（Socceroos）成为第一支集体谴责卡塔尔（Qatar）人权记录的世界杯参赛球队。





在一份集体视频声明中，球员们逐一对着镜头解释，为什么他们认为有必要解决卡塔尔对待移民工人和LGBTIQ+群体的问题。





根据卡塔尔的1971年《刑法》，同性关系中的性行为可能会导致最高5年的监禁。





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球员谈到促使他们表达意见的动机。





“足球的定义中有一些普世价值，诸如尊重、尊严、信任和勇气等价值观。”





“当我们代表我们的国家时，我们渴望体现这些价值观，”球员们在视频中说。



球员们表示，他们在过去两年里了解了这些群体的更多境况，但同时补充说，他们并没有自称是专家，也没有所有的解决问题的答案。





“这些遭受苦难的移民工人不仅仅是一个个数字。就像那些塑造了我们的国家和足球的移民一样，他们拥有同样的勇气和决心去创造更美好的生活。”





“作为球员，我们完全支持LGBTIQ+群体的权利。但在卡塔尔，人们不能自由地去爱他们所选择的人。”





“解决这些问题并不容易，我们也没有所有的答案。”





该足球队呼吁采取措施，包括建立移民资源中心，对那些被剥夺权利的人进行有效补偿，并将所有同性关系去罪化。





足球队员表示，他们与一些团体合作沟通，在卡塔尔的问题上得出自己的立场。他们已与澳大利亚职业足球运动员协会、国际足联、交付与遗产最高委员会、国际劳工组织、国际职业足球运动员联合会以及卡塔尔的移民工人进行了交谈。



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澳大利亚职业足球运动员协会称赞“球员的勇气”

澳大利亚职业足球运动员协会对视频声明表示赞赏，并呼吁人们在辩论时保持文明的方式。但他们也坦言这些立场未必会被广泛接受。





“一些人会认为他们做得还不够，而另一些人会呼吁他们着眼足球本身，远离‘政治’，尽管这是一个人权问题；这种两极分化在很大程度上反映了球员的勇气，也反映了这个世界正在日益分裂的本质，”该协会表示。





“随着世界杯的临近，每个国家的球员都会继续被问及他们对卡塔尔的立场。”





“认同这样的事实是很关键的——那就是并不是球员们去授予世界杯的主办权，他们对赛事的交付和运作也没有发言权。”





“在负责授予举办权和管理赛事的管理者缺乏领导力的情况下，展示道德领导力的责任就落在了球员、教练和球迷身上。”





德国、挪威和荷兰的国家队通过印在T恤和队服上的标语来抗议卡塔尔的人权记录。





挪威队的T恤上印有“球场内外的人权”的字样，荷兰国家队的T恤印有“足球支持改变”的字样，而德国国家队的球衣则各自印有一个字母，拼起来就是“人权”一词。



有哪些人权问题？

上周，国际特赦组织（Amnesty International）发布了一份关于工人保护的改革实施情况的评估报告。报告显示，卡塔尔当局在落实移民工人保护措施方面取得了一些进展，但仍有很多工作要做。





这份名为《未竟的事务（Unfinished Business）》的报告称：“归根结底，大规模的侵犯人权的行为时至今日依然存在。”





“鉴于卡塔尔和国际足联都从移民工人的劳动中获益，他们不能忽视这些情况，忘记那些为使活动得以进行而受苦的人们。”





“他们必须共同努力，紧急建立一个全面的补救方案，为工人及其家人提供经济补偿，并开展举措防止人权侵犯事件继续发生。”





据《卫报（Guardian）》报道，对出自政府来源的数据分析显示，自十年前卡塔尔获得世界杯主办权以来，至少有6500名来自印度、巴基斯坦、尼泊尔、孟加拉国和斯里兰卡的移民工人在足球场的建设过程中死亡。





缺乏对工人的强制保护和使用卡法拉（kafala）担保安排——这种安排将雇员的法律地位与雇主联系在一起——创造了剥削工人的环境，例如护照没收、工资盗窃和拥挤的住宿。





卡塔尔是中东第一个举办世界杯的国家，今年赛事将于11月20日至12月18日期间进行，卡塔尔正在为迎接120万名游客做准备。



A computer-generated image of one of Qatar's planned stadiums Source: AAP

卡塔尔的回应

在本周早些时候的电视讲话中，卡塔尔埃米尔塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）批评了对有关该国侵犯人权的指控，称针对卡塔尔的行动太过分。





“我们最初本着诚意处理此事，”他补充说，最初的一些意见被视为具有建设性。





但他表示，现在的说法“包括捏造情况和双重标准，非常猛烈，然而这促使许多人对行动背后的真正原因和动机产生了质疑”。





今年8月，卡塔尔官员告诉SBS新闻，LGBTIQ+球迷在比赛期间不会受到任何歧视。





“每个人都可以来，来享受比赛，去支持他们的球队，无论他们的背景、宗教或性别是什么，”卡塔尔交付与遗产最高委员会通讯执行主任法蒂玛·努埃米（Fatma Al-Nuaimi）说。





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