雅思考试将推出单科重考服务 助力考生“展示全部潜力”

全球最受欢迎的英语语言测试雅思考试（IELTS）的应试者很快将获得单科重考的机会，以帮助他们展示全部潜力，提高实现全球学术和职业目标所需的分数。





IDP教育集团近日发布声明表示，这一新举措预计将于11月在澳大利亚省会城市少数IDP雅思考试中心推出。





单科重考（One Skill Retake）将使考生在第一次没有达到目标分数时，能够重考英语四项技能（听力、阅读、写作和口语）的其中一项。





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IDP教育集团雅思部总经理沃里克·弗里兰（Warwick Freeland）表示，该服务是在听取了考生们的长期反馈后推出的。





声明称，在第一个启动阶段，选择单科重考的考生将在重考后收到第二份考试成绩表，可用于澳大利亚内政部的学习和移民签证申请。





弗里兰说，推出单科重考表明雅思致力于帮助客户取得最佳成绩，并支持机构吸引合适的候选人。





他说：“有了单科重考的机会，考生们可以使他们的学习、移民或工作申请计划回到正轨。”





“当它推出时，接受单科重考成绩的机构将能够在不影响申请人质量的情况下为其提供满足入学要求的灵活性。”





“我们为这一举措感到自豪，它加强了我们帮助考生展示其全部潜力的承诺。”





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