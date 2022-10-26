中国启动吸入式新冠疫苗加强接种

中国上海于周三（10月26日）启动吸入式新冠疫苗加强接种。





据当地媒体第一财经报道，上海对18岁及以上人群启动吸入用重组冠病疫苗（5型腺病毒载体）加强免疫预约登记，自10月26日起启动加强免疫免费接种程序。





中国官媒发布的网上视频显示，人们在社区卫生中心把一个半透明的白色杯子的短喷嘴塞进嘴里，配文说在缓慢吸入后要屏住呼吸5秒钟，整个过程耗时约20秒。





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一名市民形容“就像喝了一杯奶茶”，“当我把它吸进去的时候，它的味道有点甜。”





这也是吸入式疫苗获得中国国家药监局紧急使用授权批准以来的首次大规模加强免疫接种。





上个月，中国批准了首个吸入式新冠疫苗，这种疫苗由中国公司康希诺生物股份公司（CanSino Biologics Incorporated）研发，作为该公司一次性腺病毒疫苗的气溶胶版本，该疫苗使用一种相对无害的感冒病毒。





康希诺表示，这种吸入式疫苗已经在中国、匈牙利、巴基斯坦、马来西亚、阿根廷和墨西哥完成了临床试验。





印度的监管机构批准了一种鼻腔疫苗——也是无针疫苗——但是尚未推出。





这款疫苗由美国开发，并授权给印度疫苗制造商巴拉特生物技术公司（Bharat Biotech）。





据世界卫生组织称，全球大约有十几种鼻腔疫苗正在进行测试。



