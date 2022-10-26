澳大利亚宣布向乌克兰提供更多支持 包括部队训练教官和装甲车

澳大利亚将向乌克兰增派30辆 “野外征服者（Bushmaster）”装甲车，并向英国派遣多达70名部队训练教官帮助训练乌克兰部队，这是澳大利亚支持基辅的最新措施。





加上之前派往的装甲车，澳大利亚向乌克兰提供的装甲车总数达到90辆。





考虑到安全原因，装甲车的部署情况以及运抵当地的数量均属保密信息。





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澳大利亚相关国防人员将于明年1月被部署到英国，参加英国领导的训练乌克兰部队的行动。





任何澳大利亚国防人员都不会进入乌克兰。



Ukrainian recruits during training at a military base with UK Armed Forces in Southern England, on 12 October, 2022. Source: AAP, AP / Kirsty Wigglesworth 澳大利亚国防部长理查德·马尔斯（Richard Marles）表示，澳大利亚军队加入INTERFLEX行动，将训练乌克兰部队，帮助他们做好准备继续对抗俄罗斯的侵略。





澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese s）表示，澳大利亚将继续捍卫自由和民主。





他说：“这不仅仅关系到乌克兰的主权，勇敢的乌克兰人民正在捍卫国际法、规则和规范。”



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加上最新的援助计划，澳大利亚对乌克兰的援助总额如今已达6.55亿澳元，其中包括4.75亿澳元的军事援助。





本周二的联邦预算显示，澳大利亚政府将在5年内向乌克兰提供逾2.1亿澳元，额外费用将来自国防部。





马尔斯此前曾警告称，冲突或会旷日持久；乌克兰恳求西方国家不要随着战争的持续而减少对其的支持。





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