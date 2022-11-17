北约称击中波兰的致命导弹可能来自乌克兰的防空系统

波兰和北约周三（11月16日）表示，一枚击中波兰的导弹可能是乌克兰防空部队发射的流弹，而非来自俄罗斯的袭击，这缓解了全球对乌克兰战争可能蔓延过边境的担忧。





尽管如此，北约负责人表示，是莫斯科而非基辅，最终要为首先挑起战争和发动触发乌克兰防卫的袭击而负责。





北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）在布鲁塞尔对记者说：“这不是乌克兰的错。俄罗斯要承担最终责任，因为它继续对乌克兰发动非法战争。”



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NATO Secretary-General Jens Stoltenberg did not announce any immediate NATO responses to the blast. Source: AAP / Olivier Hoslet 北约各国大使正在举行紧急会谈，以应对周二在波兰靠近乌克兰边境的一个粮食站点发生的爆炸事件，该事件造成两人死亡，这是俄乌战争首次蔓延到西方军事联盟的领土上。





波兰总统安杰伊·杜达（Andrzej Duda）说：“根据我们和我们的盟友掌握的信息，这是一枚苏联制造的S-300火箭，是一枚老式火箭，没有证据表明它是由俄罗斯方面发射的。”





“它极有可能是由乌克兰防空部队发射的。”





斯托尔滕贝格还说，这很可能是一枚乌克兰防空导弹。早些时候，美国总统乔·拜登（Joe Biden）曾表示，弹道显示该导弹不太可能是从俄罗斯发射的。





事件发生时，俄罗斯向乌克兰多个城市发射了数十枚导弹，基辅称这是九个月战争中最激烈的一波袭击。



More than 10 Russian missiles hit critical infrastructure surrounding the western Ukrainian city of Lviv. Source: AAP / Pavlo Palamarchuk 基辅方面表示，它用自己的防空系统击落了大部分来袭的俄罗斯导弹。乌克兰的沃伦（Volyn）地区与波兰接壤，是乌克兰所说的被俄罗斯的全国性攻击所针对的许多地区之一。





俄罗斯国防部表示，它的导弹都没有击中距离波兰边境35公里以上的地方，而波兰境内的残骸照片显示了乌克兰S-300防空导弹的部件。





克里姆林宫周二指责波兰做出“绝对歇斯底里”的反应，并在周三表示，一些国家对这一事件做出了 “毫无根据的声明”，而华盛顿方面则相对克制。





事件发生后数小时，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）将其归咎为“俄罗斯导弹恐怖袭击”，而在周三，基辅似乎并不准备承认自己的导弹与此有关。乌克兰国家安全与国防事务委员会（National Security and Defence Council）秘书长丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）说，基辅希望能够进入现场，并且仍然认为俄罗斯在袭击背后有迹可循。



Police officers secure access to the site of the explosion in the village of Przewodow, Poland. Source: Getty / Artur Widak 然而，北约认为导弹来自乌克兰的消息给遭遇此次袭击的波兰村庄的居民带来了一丝安慰，他们说他们曾担心被卷入战争。





事发村庄普热沃多（Przewodow）所属的多尔霍比佐夫（Dolhobyczow）市的市长德雷奈克（Grzegorz Drewnik）告诉路透社：“每个人的脑海中都有一个想法，那就是我们就在边境附近，与俄罗斯的武装冲突将直接让我们暴露其间。”





“如果这是乌克兰人的错误，应该不会造成重后果，但我不是这方面的专家。”





一些西方领导人在印度尼西亚举行的二十国集团峰会上表示，无论谁发射了导弹，俄罗斯和总统普京（Vladimir Putin）最终都要为其入侵引起的事件负责。



British Prime Minister Rishi Sunak arrives ahead of an emergency meeting of leaders at the G20 summit in Bali. Source: Getty / Leon Neal 英国首相苏纳克（Rishi Sunak）的办公室在苏纳克和加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）在峰会间隙的会面后说：“他们强调，无论该调查的结果如何，普京对乌克兰的入侵都要为正持续发生的暴力事件负全责。”





二十国集团领导人发表闭幕宣言称“大多数成员强烈谴责在乌克兰发生的战争”，尽管该集团“对局势和制裁存在其他看法和不同的评估”。





俄罗斯是二十国集团成员，而乌克兰不是，但泽连斯基通过视频连线在峰会上发言，而普京则并未露面该峰会。





莫斯科在放弃南部城市赫尔松（Kherson）后仅几天就发动了周二的导弹袭击，赫尔松是它自入侵以来唯一占领的地区首府。



71-year-old Vasiliy Untura inspects a destroyed home in Posad-Pokrovske village, Kherson. Source: Getty / Metin Aktas 随着乌克兰在东部和南部的持续反攻，莫斯科在战场上遭受损失，以更远距离的导弹攻击来回应。





在赫尔松，周三挤在中央广场上获取手机电话卡和人道主义援助的居民几乎没有注意到俄罗斯炮兵向该市开火的爆炸声。在三到四公里外就能听到几次撞击声。





周二的俄罗斯导弹袭击主要针对乌克兰的能源网，导致一些城市停电，其中有些城市远离前线。据联合国人道主义办公室（OCHA）称，数百万人无法得到电力供应。



