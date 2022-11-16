特朗普正式宣布将于2024年再度竞选美国总统

在数月的猜测后，唐纳德·特朗普已经正式宣布他将在2024年再次竞选美国总统。





当地时间周二晚（澳大利亚东部时间周三下午），这位前总统在他位于佛罗里达州的海湖庄园发表演讲，宣布他将参加竞选。





“我们一直都知道这不是结束，这只是我们开始拯救美国梦的斗争的开始，”他说。





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“为了让美国再次伟大和光荣，我今晚宣布参选美国总统。”





此前，几位得到前总统支持的共和党候选人在中期选举中被击败。





特朗普曾于2017年1月20日至2021年1月20日期间担任美国总统，并在随后的选举中输给现任总统乔·拜登。他拒绝认输，散布选举舞弊的说法，并发起了一场推翻选举结果的运动。





与此同时，特朗普也是美国首位被弹劾两次的总统——一次因涉嫌滥用权力，一次因煽动叛乱——并均被判无罪。





特朗普本次竞选是否会受到他的法律问题的影响？他的获胜机会又有多大？



特朗普都说了些什么？

在讲话中，特朗普回顾了他担任总统的时期，说美国已经准备好迎接一个 “黄金时代”。





他说：“美国的东山再起从现在开始。”





“当我卸任时，美国已经为它的黄金时代做好了准备，我们的国家正处于权力、繁荣和威望的顶峰。”





他批评拜登政府的经济表现、犯罪率和对俄乌战争的处理方式。





他说：“我们今晚在这里宣布，事情不必如此。”





“两年前，我们是一个伟大的国家，很快我们将再次成为一个伟大的国家。”



他还暗示中国影响了2020年的大选结果。





“记忆中第一次，中国步履蹒跚，因为美国在每一个方面都超过了他们，而中国正在支付数百万美元的税收和关税。”





“我们得到了数亿美元……许多人认为，正因为如此，中国在2020年的选举中起到了非常积极的作用。”



尽管被弹劾，他是否仍被允许参选？

特朗普是美国首位被弹劾两次的总统——一次因涉嫌滥用权力，一次因煽动叛乱——但这并不限制他竞选总统。





悉尼大学美国研究中心的研究主任贾里德·蒙德申（Jared Mondschein）告诉SBS新闻，只有在特朗普被定罪的情况下，弹劾才会影响到未来的总统竞选。





他说：“他被弹劾过两次，但从未被定罪。所以这丝毫不妨碍他（参选）。”



竞选总统会影响他的法律问题吗？

除了之前的弹劾，特朗普目前还因可能违反《间谍法》而受到调查，因为他的海湖庄园住宅中被搜查出在2021年1月卸任时带至庄园的机密文件。



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他还面临涉嫌商业欺诈和否认2020年选举结果的诉讼。





蒙德申说，虽然竞选总统在技术上不会影响涉及特朗普的法律案件，但它可能会使调查更加困难。





“（竞选总统）不会给他任何豁免权，只是让事情变得更加复杂，”他说。





“调查一个政治候选人是非常非常棘手的......真的很难以公正的方式进行调查，所以这是一件在政治上很敏感的事情，但这并不妨碍联邦调查局或司法部做他们的工作。”



他的对手会是谁？

距离大选还有两年时间，特朗普的提前宣布可能预示着他有意阻止其他可能的竞争者，如罗恩·德桑蒂斯或他自己的前副总统迈克·彭斯竞逐共和党2024年的总统候选人提名。





在上周的中期选举之后，德桑蒂斯被许多人视为特朗普在总统竞选中的共和党提名人的最大竞争对手。





德桑蒂斯在中期选举中以压倒性胜利再次当选为佛罗里达州州长，赢得了59%的选票。





两人之前是盟友，但在可能的总统提名竞选之前，有人猜测两人之间关系紧张。





其他潜在的共和党总统候选人包括弗吉尼亚州州长格伦·杨金、德克萨斯州州长格雷格·阿博特、前南卡罗来纳州州长尼基·海利和前国务卿迈克·蓬佩奥。



他是否仍有支持？

简而言之，是的。





虽然共和党在中期选举中的表现不如预期，但民意调查显示，特朗普仍是最受共和党支持的候选人。





蒙德申说，虽然这位前总统在共和党内拥有“强大的支持基础”，但目前还不清楚这是否会转化为全国各地的选票。



Former United States president Donald Trump and Florida governor Ron Desantis were once allies, but will now likely be rivals for the Republican nominee in the 2024 election. Source: Getty / Joe Raedle “（特朗普）可能是最有可能赢得2024年提名的人，就在过去24小时内，有一项民意调查出来了，询问人们如果2024年共和党总统提名今天举行，你会投给谁，唐纳德·特朗普得到47%，罗恩·德桑蒂斯仅得到33%，”蒙德申说。





“话虽如此……目前仍尚不清楚共和党人是否真的想留在唐纳德特朗普身边。”





在爱迪生研究公司的民调中，70%的中期选举选民表示拜登不应再次竞选。





在同一民调中，60%选民表示他们对特朗普持负面看法。





- Additional reporting by AAP





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