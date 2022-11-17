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【对话后浪】前三十年睡不醒，后三十年睡不着

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Credit: sleep

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Published 18 November 2022 at 6:34am
By Cindy Xie
Presented by Cindy Xie
Source: SBS

SBS全新谈话类节目《对话后浪》，倾听普通人的烦恼，了解普通人的欢乐，走进普通人的生活。每周五早上八点十五分。本期话题：前三十年睡不醒。欢迎点击，收听风趣对话。

Published 18 November 2022 at 6:34am
By Cindy Xie
Presented by Cindy Xie
Source: SBS
以前民间一个老话说前30年睡不醒，后30年睡不着，但是现在情况好像是反过来了。如果稍微留意一下，您可能就会发现身边一些年长的朋友往往红光满面、中气十足，一看就是睡眠充足。睡眠质量与很多因素都有关系，其中情绪绝对是一个重要的问题。比如我们的嘉宾Alicia一来就控诉了自己节目录制前一晚的“睡况”。

后浪小伙伴们对一些报道说华尔街的一些投资人或成功人士一天只睡三四个小时，还能早起晨练再接着精力充沛地展开一天紧张的工作充满了不解和好奇。而且就此总结出自己不成功的原因估计多半就是把原本该用来奋斗努力的时间用在了睡眠上。来自达尔文的大学老师王皓恰巧不久前曾经写过一篇与夜猫子有关的文章，其中就谈到了很多名人有趣的睡眠习惯。

和很多晚上抓栏杆、撕床单辗转难眠的人不一样，嘉宾安安不仅赤裸裸炫耀了源自家族馈赠的神技能“沾枕睡”，还分享了她母后大人能够随时自如游走在睡眠与清醒之间的神技能。根据美国癌症协会给出的最长寿平均睡眠时间，来自麦考瑞大学的姚珺老师因为忙碌的工作生活状态，对睡眠的渴求表现得尤其“志存高远”。不管是睡足五分钟就能满血一整天，还需要“猫眠”般的“打屁瞌睡”来缓解睡眠障碍，“睡况”的复杂程度让人眼花缭乱。
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