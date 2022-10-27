【对话后浪】被港产片神助攻的爱情

对于后浪嘉宾David的四连问， 田启文导演在没有做笔记的情况下，按照他的提问顺序一一做了耐心解答。田导在后浪节目中跟各位小伙伴们提到，香港政府今年换届后成立了文化局，这是香港以前没有的一个部门；同时，香港电影演艺学院也背负了一个行业“少林寺”的的的名头和责任。香港影视行业的人很喜欢用演艺学院的学生，但学生们也有自己不同的想法。有一些人会认为，自己是演艺学院毕业的，希望一出来就能担纲男主角、女主角。而这种想法可能会和现实情况有一些落差。





香港金像奖是田启文导演十几年来一直参与的活动，今年他刚刚退出，就因为现在想要把更多的时间放在制作上，尽量做出一些不同的作品，发现一些新人。在他看来，万一香港的电影年产量低到个位数的时候，恐怕就是灾难了。原本还在医院看医生的安雅义无反顾地冲进了当天的后浪聊天室，作为一枚妥妥的广东妹子她当之无愧是看着不少田导参与的电影长大的，所以才从医院赶来的她是相当激动。而作为地地道道上海人的佳音姐刚到澳洲时，只会说英文跟普通话，在根本不会听粤语的情况下，却出于太喜欢香港电影，逼着自己在澳洲看第二场香港电影时就学会了听粤语。从学粤语歌曲、到粤语台词，佳音姐现在粤语听力测试估计能开外挂到了十级。





港产片不仅教会了佳音姐听懂粤语，还神助攻了佳音姐美满的婚姻。当年佳音姐的男朋友，也就是她现在的先生，为了约会佳音姐，每次都投其所好约佳音姐在澳洲一起看港产片。原本打算用一起看香港电影的策略追求心爱之人的先生虽然因为不懂粤语，对港产片的无厘头反应慢上了几拍，但最后也成功发展成为了一位港片爱好者。

