【对话后浪】《少林足球》“三师兄”做客对话后浪

一个时代总会有一些非常美好的回忆。这些美好的回忆在很大一部分群体当中会引起共鸣，因为它很温暖，很踏实，浮光掠影，却能够惊鸿一瞥。今天我们的对话后浪从遥远的香港连线的一位特邀嘉宾来参加我们今天的对话。这位特邀嘉宾也引发了我们后浪年轻嘉宾们浓厚的兴趣，大家瞬间秒完了当天的参加名额，让当天的参与人数是超过了一个排。这位特邀嘉宾就是来自于香港的著名电影人，香港电影工作者总会会长。或者用大家更熟悉的说法：电影《少林足球》当中的三师兄田启文先生。





在我们今天对话后浪中，还有我们澳洲本土电影人渠河洋和刘奕麟，对于今天的对话他们也是翘首期盼已久，而且准备了大量的问题希望和田启文导演交流。激动的河洋甚至首先就现场来了一段田导在电影《少林足球》中的经典桥段。





作为业内人士的河洋首先抛出的问题是大家非常熟悉的周星驰系列电影《大话西游》。河洋观察到，大火甚至成为经典的《大话西游》在香港上映后，一开始并没有受到特别大的追捧，而是后来进入内地市场才火了。所以他特别想问全程参与拍摄的田启文导演，如何寻找香港、内地两种不同文化的笑点所在。





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