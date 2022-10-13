【对话后浪】与香港导演一起来场八九十年代经典港产片回忆杀

《对话后浪》为小伙伴们从百忙中邀请到了香港电影资深电影人，《少林足球》“三师兄”田启文导演做客。本着“难约的就要一次问够本儿”的原则，后浪老朋友河洋是带着计划“让我一次问个够”的任务的。当天一个排建制的后浪嘉宾团达成的全体策略就是：先把“三师兄”“骗”进来，然后稳住，最后采用“拖”字诀，让所有人都有机会跟田导一对一的交流。





上世纪八九十年代的香港影视作品对于我们的八零后嘉宾Wendy来说，绝对是一波甜蜜的回忆杀。土生土长在广东的电影迷Wendy说，香港的影视作品陪伴了她的成长。直到现在，她都依然清晰记得当年《倚天屠龙记之魔教教主》的执行监制就是田启文导演。主持人谢欣马上甩出一个小测验，就是田导本人其实在这部剧里面也扮演了一个角色。如果也看过这部剧的听众朋友，您想起来是哪个角色了吗？在揭晓谜底后，Wendy向田导提出了一个她非常关心的问题：就是作为一个很喜欢香港的电影的观众来说，她觉得现在的香港电影好像有点在没落的感觉。这让她感到有点伤心。作为香港资深电影人，看着香港影视作品一路从辉煌走到现在的田导会如何回答这个问题呢？





从当年拍一部出一部经典，红一批明星，火一首歌曲。田导表示，在他眼里电影本身总体来说只有两样：一个是好看，一个是不好看，没有别的。当年港产片在内地深受观众喜爱，是因为有自己的特殊之处，而随着时间的推移，港产片的一些特色和优势逐渐消失，久而久之出路也越走越窄。但是，越是在这样的时刻，越是需要有人继续坚守。





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当天讨论太热闹，嘉宾Catherine说自己一直都很难插上话。她说自己最近有关注到一个最新的动向，就是大陆好像要带动香港搞一个大湾区，而且包括大湾区的哥哥在内地参加综艺都挺出圈。她想问田导个人如何看待内地和香港的这个大湾区的影视合作前景？因为Catherine觉得在审片上可能有一些约束。



