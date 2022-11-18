澳洲药监局拟将限制扑热息痛药品的购买

提醒：本文提到了自杀或自残。





据一个倡导团体称，一项限制Panadol等扑热息痛产品销售的提案可能会令数百万依赖这些药品才能安然度日的澳大利亚人感到恐慌。





澳大利亚药监局（TGA）的一个委员会于周三召开会议，审议关于限制销售扑热息痛产品的公众咨询的反馈。





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Pain Australia向委员会提交了一份报告，他们特别关注四个变化，包括：



将扑热息痛限制在一包16片；

允许人们一次只买一包或两包；

仅18岁以上的人才能在没有处方的情况下购买药片；

需购买缓释扑热息痛（如Panadol Osteo）的人必须持有处方。

这些变化是根据2019年的一份研究报告制定的，该报告发现2006年至2016年期间，5至19岁的澳大利亚年轻人用药过量的情况增加了93%。





目的之一是减少人们家中的扑热息痛的库存。新南威尔士州毒药信息中心（NSW Poisons Information Centre）的一项调查发现，在用扑热息痛自我中毒的人中，只有10%的人最近购买过这种止痛药。





但Pain Australia的首席执行官琼斯（Giulia Jones）担心这些变化会对五分之一的25岁以上的澳大利亚人产生意想不到的后果，他们生活在慢性疼痛中，即疼痛持续三个月后仍未消失。





她说：“这些人每天下床往往有很大困难”，“如果你从来没有和慢性疼痛患者生活在一起，就有点难以想象，这对他们的日常生活有多大影响。”



Authorities are considering introducing limits to how many paracetamol tablets people can buy. Source: AAP / David Crosling

谁依赖扑热息痛？

许多有各种健康问题的澳大利亚人都在使用扑热息痛。





琼斯说，缓释扑热息痛可以被关节炎患者或那些最近进行了关节置换但仍在适应中的人使用。





还有一些人可能因脊柱问题、月经或盆腔疼痛（包括子宫内膜异位症）、头痛和纤维肌痛（导致肌肉骨骼疼痛）而服用标准扑热息痛。











琼斯指出，疼痛专家提交给TGA的一份材料指出，扑热息痛是他们推荐人们使用的仅有的三种非镇痛药物之一。





她说：“许多人不能使用其他药物，这是由于他们的胃或其他身体状况或他们正在服用的其他药物。”





“扑热息痛是与其他药物和其他身体状况发生不良反应最少的一种。所以它真的就像是我们拥有的最安全的药物。”





“你可以想象，作为一个有背部问题的母亲，她正努力跟上一个年轻的家庭，或者一个有纤维肌痛的父亲，他的生活是痛苦的，但他们想继续工作，他们需要为他们的家庭继续工作。”





“我们真的不想影响这些人管理自己的疼痛的能力。”



所可能产生的“意想不到”的后果

琼斯说，那些患有慢性疼痛的人每天可以安全地服用6到8片扑热息痛。将他们限制在一包16片的范围内意味着他们的供应量只够维持两天。





她说：“如果你把数量限制在（两包），那就是每四天必须回超市一次。”





“对于这些人中的许多人来说，日常生活真的会很困难。因此，我们希望他们能够在发薪日购买两星期的供应量。”





而仅18岁以上的人才能在没有处方的情况下购买药片的变化也可能影响到那些为父母购买扑热息痛的年轻照顾者，或者那些患有慢性月经或盆腔疼痛的人。





琼斯说，要求人们获得缓释扑热息痛的处方，也将为人们获得他们所需要的东西制造另一个障碍。





她说，目前全科医生短缺，预约往往很贵。





她说：“我知道在堪培拉，全科医生看病是80澳元一次，如果你能进去，当你能进去的时候。现在很少有医生是bulk billing的。”



Critics say forcing people to go to a doctor for a prescription for paracetamol could cause unnecessary hardship. Source: Getty / Luis Alvarez/Getty Images 琼斯说，一旦人们学会了如何管理自己的病情，他们就不需要医生每个月的参与了。





她说：“他们需要的是被授权进行自我管理。我们鼓励人们进行自我管理，因为这令他们拥有正确的心态，即我们所说的'面对你的疼痛'，而非退缩。”





这一变化还将对偏远地区的人产生影响。琼斯说，在一个偏远地区的车站工作的人可能要开几个小时的车才能到商店。





她说：“你需要能够买到公平供应的这些东西，因为出行需要花费金钱和时间，而你并不总是有这些东西。”





“他们也有不会营业到很晚的药店。在城市里，你经常可以在深夜找到药剂师。”



拟议变化“吓坏”了澳大利亚人？

当被问及她认为澳大利亚人对拟议的变化有何反应时，琼斯说：“我认为这让患有慢性疼痛的人感到害怕。”





她说：“政府已经告诉他们，'你不应该服用阿片类药物'，在这之前，'你不应该服用可待因'......人们已经接受了这一点，但这确实是一种压力。”





她说：“那些一直听从医生建议的人突然被认为他们这样做是有问题的。”





“所以这批人已经有很多压力了，他们的观点是'扑热息痛？你要让人们更难买到扑热息痛？那是我们剩下的全部'。”





“所以我非常关注这批人以及他们的反应。我想象人们已经在购买成包的扑热息痛，囤在家里，这正是我们不希望看到的。”



应考虑心理干预

悉尼大学和新南威尔士州毒药信息中心2019年的研究引发了变革的建议，发现年轻人过量服用药物的数量惊人地增加，女性的数量比男性多三倍。





调查发现，他们用于自我中毒的物质在社区中广泛存在，包括家用产品和扑热息痛等非处方药，而不是抗抑郁药等处方药。





澳大利亚自杀预防协会（Suicide Prevention Australia）支持拟议的改革，但它也强调需要解决对慢性疼痛患者的任何意外后果。



About one-in-five Australians suffer from chronic pain. Source: AAP 但琼斯说，虽然行动的初衷是好的，但解决方案应该来自心理健康部长麦克布莱德（Emma McBride），而不是TGA。





“艾玛是一个非常有能力的女性，实际上她在成为政治家之前自己就是一个药剂师。她拥有所有的手段和政府的支持，以解决诸如年轻女性的行为问题，如果她们对自己的心理健康有担忧的话——她们是想要缓解，还是在寻找自我伤害的方法？”





“说实话，我不会把这个问题放在TGA的手中。”



现在会发生什么？

TGA的药品调度咨询委员会（ACMS）预计将在2月前宣布关于扑热息痛变化的临时决定，并在任何最终决定前进行另一轮咨询，预计将在2023年4月作出。任何变化可能要到2023年底或2024年初才会实施。





琼斯说，她希望关于限购数量、每包药物所含片数及处方要求都能被取消。





“因为它们确实对很多人产生了不利影响，而这群生活在慢性疼痛中的人在过去几年中已经有很多事情要处理了，在封锁期间失去了医疗护理的机会，处方很难获取，他们已经有了心理健康的压力。”





“在我们国家，患有慢性疼痛的人比没有慢性疼痛的人自杀的可能性高两到三倍。他们也有压力和紧张的考虑。因此，我真的希望TGA提案的这一部分能被放弃。”



