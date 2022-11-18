Deliveroo派送了它最后的晚餐 外卖行业如今该何去何从？

要点： Deliveroo已经关闭了其在澳大利亚的业务；

其它送餐服务平台正在为受影响的送餐员提供就业机会；

专家称，零工经济剥削从业者，行业亟需立法监管。

外卖送餐服务公司Deliveroo突然关闭其澳大利亚业务，引发了餐馆老板和零工经济送餐员对非接触式送餐行业未来的担忧。





专家认为，导致Deliveroo离开澳大利亚市场的因素之一是公平工作委员会拟议的监管零工经济的立法，该法案预计将于2023年上半年开始实施。





墨尔本大学城市与文化地理学副教授大卫·比塞尔（David Bissell）告诉SBS新闻，虽然提出新的州和联邦立法“很棒”，但许多公司都依赖于工人的“恶劣”条件。





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他说：“许多这些公司的盈利能力，当然是取决于这些工人的低工资和恶劣条件的。”





“要改善这些工人的工作条件和薪酬，就需要彻底改变这些公司的运营方式。”





比塞尔说，由于生活成本的压力导致在线订餐的澳人越来越少，其它运营商也可能会关闭业务。





专家称，如果发生类似Deliveroo这样的情况，打零工的人将得不到保护。



其它送餐公司怎么说？

但是，在澳大利亚经营的其它外卖服务已经迅速向因Deliveroo的关闭而失去工作的送餐员提供就业机会，并表示他们致力于改善送餐员的工作条件。





Menulog的一位发言人告诉SBS新闻，该公司“支持联邦政府为合同工送餐员实施最低标准的意图，并欢迎为整个行业提供公平的竞争环境”。





DoorDash澳大利亚公司总经理伯罗斯（Rebecca Burrows）表示，受影响的外卖送餐员应该加入DoorDash，公司支持监管。





“对于Deliveroo的团队、合作伙伴和送餐骑手来说，这是一个困难的时刻，然而我们知道澳大利亚也有很多机会，”伯罗斯说。





“我们乐观地认为，有一条改革之路可以为该行业从业者提供额外的福利和保护，并支持澳大利亚这一重要行业的可持续发展。”





但即使有其它平台的工作选择，临时工纳宾·阿迪卡里（Nabin Adhikari）仍表示，送餐员们“四处担心他们的工作保障”。





“一眨眼，一切都消失了，”他说。





“Foodora四年前逃离了这个国家......现在Deliveroo也在怯懦地逃离这个国家，”他说。



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纳宾说，虽然像Uber和DoorDash这样的公司对实施监管持开放态度是积极的，但需要有全行业的立法来保护外卖送餐员。





他说：“我们仍然没有一个明确的立法，让大家统一接受监管，并保证大家的安全。”





6月，Uber和运输工人工会（TWU）达成协议，为司机创造最低限度和透明的可执行收入、福利和条件。





9月，Deliveroo澳大利亚首席执行官麦克马努斯（Ed McManus）对媒体记者说，零工经济各大企业的高管们已被告知，预计2023年上半年将立法扩大公平工作委员会的权力，为他们的工人设定最低工资和工作条件。





与此同时，Deliveroo的退出也影响了像尼克·塔克维尔（Nick Tuckwell）这样的餐馆老板，他告诉SBS新闻，他30%的生意“昨天消失了”。





他说：“我们显然必须重新组织起配送业务，今天的首要任务是尽快向客户恢复供应。”





“我本以为他们有义务让我们知道他们的情况。不幸的是，他们没有这样做，我们现在必须自己收拾残局。”



“零工经济对工人并不适用”

绿党领袖亚当·班特（Adam Bandt）告诉SBS新闻，澳大利亚需要为工人实施一个“硬底线”，这样“大公司就不能用法律术语来剥夺他们的基本权利”。





“零工经济对许多工人来说并不适用，”他说。





“我们发现，这些服务的便利性往往建立在人们从事危险工作的基础上——在危险的条件下在城市中骑行——而报酬则低于最低工资。”



“大公司被允许以基于剥削的商业模式蓬勃发展。”





班特说，“所有工人”都应该有权享受病假、年假和公平工资等基本福利。





比塞尔还呼吁为零工经济工人提供更大的权利，特别是在疫情期间和没有病假的情况下工作。





他说：“尤其是在新冠疫情期间，以及生病时必须继续工作以维持生计的那种压力下。”





“（他们）在其他人不必冒险的地方冒险，特别是考虑到很多人正在工作的地形——他们在各种危险的天气中驾驶。”





“这是一份危险的工作，这些公司没有充分保护他们。”





总部位于英国的Deliveroo已经任命科达曼萨（KordaMentha）为其澳大利亚分公司的自愿托管人；而Deliveroo将继续在其它11个国家或地区运营。





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