阿尔巴尼斯：不应指望中国对澳洲贸易制裁会立即解除

总理阿尔巴尼斯在二十集团峰会期间与中国国家主席习近平在巴厘岛的一个度假村会面后，表示相信中国对澳大利亚施加的200亿澳元的贸易限制将开始解除。





但他说，如果真的出现这种情况，也不会在一夜之间发生。





阿尔巴尼斯于峰会结束时在曼谷对SBS新闻说：“未来需要一段时间才能看到具体的改善。”





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中国对澳大利亚的多种主要出口产品实施制裁，包括葡萄酒、大麦、龙虾、牛肉、煤炭、棉花和木材。





阿尔巴尼斯表示，今年12月的澳中建交五十周年将是一个重要里程碑，他暗示这可能与部分贸易限制的解除在时间上相吻合。



他说：“在这一事件之前，这是一个改善和稳定关系的机会。”





澳中建交五十周年纪念日为今年的12月21日。



阿尔巴尼斯表示：“我们需要做的是继续看到关系的改善。我希望看到澳大利亚贸易所面临的障碍被解除。”





阿尔巴尼斯认为与习近平的会晤不会立即产生结果。





他说：“这不是中国制度的运作方式。”





“该系统的运作方式是，中国的官僚机构将看到关系的不同变化，澳大利亚和中国之间有接触的事实。”





“这些信息将通过该系统传递下去。”





阿尔巴尼斯以新西兰为例，对不同国家的运作方式进行了区分。





“这不像澳大利亚和新西兰之间的讨论，带着领导人之间的协议走出房间，改变就会立即发生。”





阿尔巴尼斯和习近平的一对一会晤是两国领导人六年来的首次正式互动。上一次，习近平在2016年二十国峰会期间在德国会见了时任澳大利亚总理特恩布尔（Malcolm Turnbull）。



中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，但近年来，中国公司华为被禁止参与澳大利亚的5G网络建设，前莫里森（Scott Morrison）政府要求调查COVID-19的来源，令双方关系严重恶化。





根据澳大利亚外交与贸易部的数据，今年3月，澳大利亚与中国的贸易额下滑至130亿澳元，而2021年7月时的最高值为190亿澳元。





在前任联盟党政府时期，中国方面拒绝了部长级对话。



阿尔巴尼斯说，中国也需要澳大利亚作为贸易伙伴，而且这不是一种单向的关系。





他说：“这是一个摆在台面上的双赢，这就是我们所追求的。”





“我们需要为了澳大利亚的利益，同时也为了中国的利益，共同迈进。”





新西兰总理阿德恩（Jacinda Ardern）也在亚太经合组织峰会期间与中国国家主席举行了会谈，并且已经确认她正计划带着贸易代表团前往中国访问。





但阿尔巴尼斯说，这不可能进行比较，因为新西兰近年来没有与中国发生同样的外交问题。





他不愿透露他是否能预见自己在明年前往中国。





“我关注的是那些首要步骤，而不是未来可能发生的访问。”



