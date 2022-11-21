向Medibank提出赎金要求被拒 黑客公布客户的性传播感染数据

要点 澳大利亚医保公司Medibank表示，这一批被发布的数据包括4个文件、1496条记录；

被发布的数据中，约123条记录来自之前被发布的文件；

澳大利亚联邦警察正在调查这起黑客事件。

攻击Medibank的俄罗斯网络犯罪分子发布了有关客户性传播感染和其他健康状况的数据。这加剧了Medibank的压力。





Medibank本月早些时候拒绝支付1000万美元（1500万澳元）的赎金要求后，该勒索软件组织把第五批客户健康信息发布到暗网上。





黑客在周日的一篇帖子中写道：“增加了更多的文件，有psych.csv、hiv.csv、viral_hepatitis.csv、std.csv……”





Advertisement

自11月13日以来，该勒索软件组织一直没有发布新的文件。他们当时宣布，他们将等待多一个星期，希望在赎金要求方面会有一些进展。



READ MORE 疑似黑客发布客户更多敏感数据 Medibank预计“可耻的”数据发布将持续

Medibank表示，这一批被发布的数据包括4个文件、1496条记录。





大约123条记录来自之前发布的文件。





“我们正在进一步分析这些文件，确定其准确性。此前发布的文件与我们的记录不符。”





上周Medibank在墨尔本举行年度股东大会，股东对Medibank董事会提出了各种问题。





Medibank证实，被发布的数据包括心脏病、糖尿病和哮喘等慢性疾病患者、癌症患者、精神疾病（包括谵妄症）患者和其他疾病患者的信息。





Medibank首席执行官科兹卡尔（David Koczkar）在一份声明中说：“我再次毫无保留地向我们的客户道歉。”





他说，数据背后都是一个个真实的个体。





科兹卡尔表示任何从暗网下载这些数据的人都是在犯罪。



READ MORE 澳人发问私人医保是否值得 Medibank遭黑客攻击对该行业意味什么？

对于受到数据被窃影响的客户，Medibank提醒他们可以通过该公司的网络响应支持计划获得帮助，这包括与心理健康相关等支持、身份保护和财务纾困措施。





科兹卡尔表示：“我们仍致力于与客户进行全面、透明的沟通，我们将继续联系那些数据已被发布在暗网上的客户。”





在年度股东大会上，该公司高管坚持不向黑客支付赎金的决定，称这只会激发其他犯罪分子和更多黑客。





在客户支持团队方面，Medibank还增加了300多人。





澳大利亚联邦警察正在调查这起黑客事件。



SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。



READ MORE 如何在SBS免费观看2022年国际足联世界杯直播？

LISTEN TO 澳洲幼儿园面面观 SBS Chinese 20/11/2022 13:08 Play

LISTEN TO 【观点】悉尼华人火车司机：铁路为何总是“罢工”？工会的诉求是什么？ SBS Chinese 20/11/2022 14:29 Play

LISTEN TO 测速相机警示牌又“回来”了：司机朋友有话说 SBS Chinese 20/11/2022 07:49 Play