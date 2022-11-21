常见症状有所改变：你或许不知道自己正感染新冠

要点： 研究发现，大流行早期出现的“传统”症状如今排名靠后；

该研究还发现，打喷嚏是已接种疫苗的新冠患者中常见的症状；

密切关注任何症状并进行病毒检测至关重要。

根据上个月发布的一项研究，自大流行开始以来，COVID的常见症状已经有所改变。





较早出现的“传统”症状，如发烧、呼吸急促、味觉和嗅觉丧失，如今的排名要低得多；而喉咙痛、头痛、流鼻涕和持续咳嗽是报告的一些最常见症状。





疫苗接种状况处于不同阶段的新冠患者，其感染后的常见症状也有所不同。





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根据该研究，如果已接种疫苗的人新冠检测呈阳性，打喷嚏会是很常见的症状；而发烧则仍然是未接种疫苗人士的常见症状。





“如果你已经接种了疫苗，并开始无缘无故地大量打喷嚏，你应该立即接受新冠检测，特别是如果你在那些有更大感染风险的人身边生活或工作的话，”健康建议指出。



If you’ve been vaccinated and start sneezing a lot without an explanation, you should get a COVID test, said the study. Source: Moment RF / Guido Mieth/Getty Images “2020年的新冠感染症状具体而严重。但当我们进入2021年和2022年时，新冠感染变得更广泛、但症状更为轻微，”维州医生乔杜里（M Shahbaz Chaudhry）说。





“现在它主要类似于感冒和流感样症状。有些人甚至出现胃肠炎和腹泻，”他补充道。





乔杜里医生说，疫苗接种和先前感染带来的群体免疫力是造成这种变化的部分原因。



Dr M Shahbaz Chaudhry says some COVID patients are now reporting stomach upsets too. Credit: Dr. M Shahbaz Chaudhry 然而，较轻的症状意味着一些人甚至可能没有意识到他们感染了新冠，也不屑于检测。





“病人到诊所就诊是因为他们的检测结果呈阳性。但他们几乎没有症状。有些人回忆起五天或十天前有过一次轻微的感冒。”





随着Omicron变种毒株XBB和BQ.1的社区传播，澳大利亚进入了新一轮新冠疫情，乔杜里医生说，如果有疑问，保持对任何症状的关注并进行检测是至关重要的。





“出现任何症状，特别是如果你有疼痛感，都必须进行检测。如果你有异常的身体疼痛、嗜睡或疲倦，至少做一次抗原检测（RAT）或咨询全科医生，”乔杜里医生建议道。



据说新变种的感染会导致类似早期Omicron毒株感染的症状，其严重程度相似。





“虽然证据仍在不断涌现，但迄今为止，这两种变种在海外传播的相关证据表明，它们似乎不会造成更大的重症和死亡风险，”联邦卫生部表示。





“COVID-19疫苗对重症和死亡提供了良好的保护。”





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