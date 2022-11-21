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常见症状有所改变：你或许不知道自己正感染新冠

自2020年1月在澳大利亚发现首例新冠病例以来，该病毒已经发生了广泛的变异；疫苗接种和感染带来的群体免疫力也改变了如今新冠感染的常见症状表现。

Young Asian woman sitting on bed and blowing her nose with tissue while suffering from a cold, with medicine bottle and a glass of water on the side table

Sneezing has been commonly reported among the vaccinated population who test positive for COVID. Credit: AsiaVision/Getty Images

要点：
  • 研究发现，大流行早期出现的“传统”症状如今排名靠后；
  • 该研究还发现，打喷嚏是已接种疫苗的新冠患者中常见的症状；
  • 密切关注任何症状并进行病毒检测至关重要。
根据上个月发布的一项研究，自大流行开始以来，COVID的常见症状已经有所改变。

较早出现的“传统”症状，如发烧、呼吸急促、味觉和嗅觉丧失，如今的排名要低得多；而喉咙痛、头痛、流鼻涕和持续咳嗽是报告的一些最常见症状。

疫苗接种状况处于不同阶段的新冠患者，其感染后的常见症状也有所不同。

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根据该研究，如果已接种疫苗的人新冠检测呈阳性，打喷嚏会是很常见的症状；而发烧则仍然是未接种疫苗人士的常见症状。

“如果你已经接种了疫苗，并开始无缘无故地大量打喷嚏，你应该立即接受新冠检测，特别是如果你在那些有更大感染风险的人身边生活或工作的话，”健康建议指出。
Woman sneezing loud with open mouth behind a window.
If you’ve been vaccinated and start sneezing a lot without an explanation, you should get a COVID test, said the study. Source: Moment RF / Guido Mieth/Getty Images
“2020年的新冠感染症状具体而严重。但当我们进入2021年和2022年时，新冠感染变得更广泛、但症状更为轻微，”维州医生乔杜里（M Shahbaz Chaudhry）说。

“现在它主要类似于感冒和流感样症状。有些人甚至出现胃肠炎和腹泻，”他补充道。

乔杜里医生说，疫苗接种和先前感染带来的群体免疫力是造成这种变化的部分原因。
M Shahbaz Chaudhry.jpg
Dr M Shahbaz Chaudhry says some COVID patients are now reporting stomach upsets too. Credit: Dr. M Shahbaz Chaudhry
然而，较轻的症状意味着一些人甚至可能没有意识到他们感染了新冠，也不屑于检测。

“病人到诊所就诊是因为他们的检测结果呈阳性。但他们几乎没有症状。有些人回忆起五天或十天前有过一次轻微的感冒。”

随着Omicron变种毒株XBB和BQ.1的社区传播，澳大利亚进入了新一轮新冠疫情，乔杜里医生说，如果有疑问，保持对任何症状的关注并进行检测是至关重要的。

“出现任何症状，特别是如果你有疼痛感，都必须进行检测。如果你有异常的身体疼痛、嗜睡或疲倦，至少做一次抗原检测（RAT）或咨询全科医生，”乔杜里医生建议道。
据说新变种的感染会导致类似早期Omicron毒株感染的症状，其严重程度相似。

“虽然证据仍在不断涌现，但迄今为止，这两种变种在海外传播的相关证据表明，它们似乎不会造成更大的重症和死亡风险，”联邦卫生部表示。

“COVID-19疫苗对重症和死亡提供了良好的保护。”

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Published 21 November 2022 at 3:08pm
By Yumi Oba
Source: SBS
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