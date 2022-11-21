SBS邀您观看讲述北领地儿童生活的电视剧Barrumbi Kids

Barrumbi Kids 讲述了Tomas（Nick Bonson饰）和Dahlia（Caitlin Hordern饰）这两个好朋友在神奇而偏远的北领地社区成长的欢快故事。





这部快节奏的10集电视剧充满了激动人心的故事、幽默和爱心。通过捕鱼、舞蹈和学校教育，孩子们了解了自己、了解了彼此也学会了如何在原住民和非原住民文化中生活。





Barrumbi Kids 的主演Nick Bonson（13岁）和Caitlin Hordern（14岁）都是首次作为演员参与电视剧拍摄。



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Barrumbi Kids - Tomas（Nick Bonson饰）和Dahlia（Caitlin Hordern饰） Credit: NITV 配角有澳大利亚最有成就和最受尊敬的演员之一Justine Clarke（代表作： Play School， The Justine Clarke Show! ）、2021年AACTA奖提名人Jacob Junior Nayinggul（代表作： High Ground ）、Frances Djulibing（代表作： Ten Canoes ， Operation Buffalo ）、Adrienne Pickering（代表作： Rake，House of Bond ），Christopher Sommers（代表作： The Water Diviner, Unfinished Sky ），Sophie Emberson-Bain（代表作： Aquaman, Harrow, Neighbours ），Finn Treacy（代表作： Ten Pound Poms ），Serene Yunupingu（代表作： Mystery Road: Origin ），Penelope Thomas，Stephen Mahy和Scott Hall。





这部温暖人心的电视剧在北领地的Beswick（Wugularr）、Barunga、Katherine和Bitter Springs拍摄。这里是Jawoyn、Dagoman、Wardaman和Mangarrayi人的土地。





NITV的代理委员会主任Marissa McDowell说："我们很高兴把这部系列电视剧带给澳大利亚各地的观众。 Barrumbi Kids 是第一个在北领地制作的大型儿童电视剧，所以这对所有澳大利亚人来说都是件重要的事。NITV一直致力于在屏幕上展示原住民和托雷斯海峡岛民的生活，我们很高兴能在这部剧中与如此多有才华的人合作，展示北领地当地原住民社区的文化。值得一提的是，前NITV委员会主任Kyas Hepworth是将这一旗舰节目搬上荧屏的关键人物之一。"



Barrumbi Kids 由来自Tamarind Tree Pictures的Danielle MacLean（代表作： True Colours, Looky Looky Here Comes Cooky , Grace Beside Me , Little J & Big Cuz , Redfern Now ）、来自Ambience Entertainment的Monica O'Brien（代表作： Finding Maawirrangga , Phenomenom ）和Julia Morris（代表作： Finding Maawirrangga , Phenomenom ）联合制作，故事改编自北领地作家Leonie Norrington的系列畅销书。





Barrumbi Kids 的制片人Danielle MacLean、Monica O’Brien和Julia Morris说："我们非常高兴能与世界分享 Barrumbi Kids ，并向世界展示多姿多彩的风土人情和文化。这部系列儿童电视剧充满了北领地特色——焰火、百万垂钓大赛、蛇、舞蹈狂欢节、燃烧野草、儿童羁留和秘密水潭！"





澳大利亚儿童电视基金会（ACTF）的内容主管Bernadette O'Mahony说。" Barrumbi Kids 是一部令人欣喜的作品，充满了乐趣、激动人心的情节、鲜活的角色和壮丽的风景，给澳大利亚和全世界的观众提供了一个窗口，让他们了解孩子们是如何在偏远的北领地社区长大的。Tomias和Dahlia的冒险经历将给全家人带来欢乐。"



Barrumbi Kids剧照 Credit: NITV Barrumbi Kids 是Tamarind Tree Pictures和Ambience Entertainment为NITV制作的。Screen Australia与NITV、澳大利亚儿童电视基金会（ACTF）、Screen Territory、Screen Queensland和Screen NSW是主要的制作投资方。





Barrumbi Kids 从11月18日起每周五晚7点30分（澳大利亚东部夏令时）在NITV播出。





首播后，该系列将在SBS On Demand上免费播放，并提供简体中文、阿拉伯语和三种原住民语言的字幕：Northern Kriol、Yolngu Matha和Torres Strait Creole。





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