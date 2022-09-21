系列纪录片《The Australian Wars》讲述发正在澳大利亚的战争真相

现在是时候回顾历史了。 你准备好面对让澳大利亚成为今天的模样的那段历史了吗？





一部新的开创性的系列纪录片《The Australian Wars》讲述了原住民在自己的土地上，在殖民者的推进下，顽强抵抗的那段历史故事。





英国宣称占有澳大利亚大陆引发了长达100多年的残酷冲突。英国对这片大陆的占有完全无视数千年来原住民的主权和他们对国家的统治权。





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在三集系列纪录片中，导演雷切尔·帕金斯（Rachel Perkins）穿越澳大利亚大陆，探索曾发生在这里的战争、计谋和顽强抵抗的故事。 原住民战士——其中包括男性和女性——儿童、军人、统治者和移民的生命在战争中熠熠生辉。 这也是对当下、对战争遗产以及对澳大利亚如何面对当今现实的探索。



《The Australian Wars》描绘了早期欧洲殖民时期戏剧性的战斗历史。 Source: SBS 演员Wakarra Gondarra在SBS委托拍摄的纪录片《The Australian Wars》中饰演Pemulwuy。 Source: SBS 《The Australian Wars》是对鲜为人知的澳大利亚历史的觉察。 纪录片大量地结合了对历史学家、原住民长老、士兵后裔和幸存者的采访，以重塑整个故事，让恢弘的景象栩栩如生。





雷切尔·珀金斯（Rachel Perkins）是Arrernte和Kalkadoon族的一名女性，也是该项目的导演兼主持人。她表示，拍摄这部系列纪录片是一项艰巨的任务。





“（这一系列纪录片）花了数年时间才取得成果。 我希望澳大利亚的观众会喜欢这部纪录片，它重置了原住民与我们国家的关系，”珀金斯说。



纪录片制作人雷切尔·帕金斯（Rachel Perkins）表示，制作《The Australian Wars》这部纪录片是一项“史诗般的事业”。 Source: SBS 杰出的教授Marcia Langton是《The Australian Wars》这部纪录片中众多的历史学家之一。 Source: SBS SBS原住民节目总监，塔尼娅·丹宁-奥曼（Tanya Denning-Orman），是Birri和Guugu Yimidhirr族的女性。她说，《The Australian Wars》建立在SBS开创性地故事叙述的传统上，让观众了解和学习原住民的声音和观点。





“所有澳大利亚人都有必要观看这一系列纪录片，这对于我们如何理解我们真实的历史以及这是如何影响我们今天的思维方式至关重要，”丹宁-奥曼说。





“珀金斯和制作公司Blackfella Films以热情、关怀和尊重的方式讲述了这个故事。”



《The Australian Wars》将帮助这一代人和未来的子孙后代去了解澳洲的历史，这有助于治愈和互相理解。

SBS电视总监凯瑟琳·芬克 (Kathryn Fink) 表示，这是Blackfella Films和SBS合作的另一部具有里程碑意义的纪录片，以我们前所未见的方式讲述澳大利亚的历史故事。





“它将挑战人们的观念并引发重要讨论。通过探索冲突双方的经历，《The Australian Wars》揭露那些我们可能难以面对的真相，但我们希望这个系列的纪录片将有助于建立共同的理解和承认，推动我们的国家向前发展，” 芬克说。





澳大利亚战争将于9月21日星期三晚7:30在SBS和NITV首播，欢迎在社交平台参与讨论#TheAustralianWars





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