原住民在历史性的丛林法庭听证会上提供证据以阻止“毁灭性”的北领地天然气项目

原住民在丛林法庭上载歌载舞作证，试图阻止北领地的一个大型海上天然气项目。





提维（Tiwi）群岛岛民丹尼斯·蒂帕卡利帕（Dennis Tipakalippa）正在挑战桑托斯公司的巴罗萨（Barossa）气田钻探项目环保计划的批准，该气田距离丹尼斯在梅尔维尔岛（Melville Island）Pitjamirra的家以北仅约150公里。





这位代表其部族的Munupi长老在周一的联邦法院听证会上表示没有任何人就这一八口气井的钻探计划征求过他的意见，并担心该项目会损害他的部落人民的海上家园。





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“没有人面对面来和我沟通过，”他在法庭听证会上说，该法庭是在一个海滩边为大约50人临时搭建的帐篷下设立的。





他得到了其他三位传统土地所有人的支持，包括提维岛地区议会市长Pirrawayingi Puruntatameri，他们也表示没有人就钻探项目与他们进行过协商。





“桑托斯没有咨询Munupi传统土地所有人的意见，显示了他们的不尊重、傲慢和无知，”当被要求描述情况时，Puruntatameri先生说。





“这非常无礼。这对我们的精神联系绝对是毁灭性的。”





证据是以歌舞的形式提供的，四名Munupi部落男子穿着传统服饰画上面部彩绘在法庭中间进行了表演。





紧随其后的是一名妇女和三个女孩，聚集在法庭帐篷周围的社区成员与她们一起鼓掌和唱歌。





Munupi部族还提交了一幅大型画作作为证据，画上的是据说会受到天然气开发威胁的神圣海洋生物。





针对国家海洋石油安全与环境管理局（NOPSEMA）的决定进行的这一司法审查聆听了原住民通过歌曲和图腾与陆地和海洋的联系，以及他们对该项目破坏环境的担忧，而这反过来还会影响原住民的生活方式和精神健康。





同样身着传统服装并画着面部彩绘的Puruntatameri先生说：“几个世纪以来，我们一直与海洋和大自然环境一起生存和生活，这是我们文化不可分割的一部分。”



Tiwi Island Regional Council Mayor Pirrawayingi Puruntatameri said traditional owners had not been consulted about the drilling. Source: AAP / AARON BUNCH/AAPIMAGE 这场具有历史意义的听证会是此类听证会中的第一次，首先举行了烟熏仪式（smoking ceremony），以欢迎莫迪凯·布罗姆伯格（Mordecai Bromberg）法官和来自桑托斯、环境捍卫者办公室和联邦政府的十几名律师，他们已飞往该岛审理此案。





随后，他们与传统土地所有人一起，在炎热的Top End地带围着篝火，吃起了丹波面包和海鲜，Tipakalippa先生自豪地宣布这些海鲜是在他要保护的原始水域捕捞的。





在桑托斯公司律师斯蒂芬·弗里（Stephen Free SC）的盘问下，Tipakalippa先生在当天晚些时候被迫承认他参加过两次提维岛地区议会的会议，会上项目的前业主美国石油和天然气巨头康菲石油公司代表提供了关于该项目的最新信息。





然而，目前还不清楚这些会议是否讨论了钻探问题。





“老实说，我甚至不记得了，”当被出示2017年和2019年的会议记录时，他如此表示。这些记录显示他曾出席过这些会议。





“如果我知道的话，我会告诉我的Manupi部落成员。”



澳大利亚第二大独立天然气生产商桑托斯公司此前曾表示，它将“积极捍卫”巴罗萨项目，并表示在与利益相关者协商后获得了所有必要的批准。





这项耗资36亿美元（52.1亿澳元）的海上天然气开发项目预计将创造多达600个就业岗位，并将天然气输送到280公里外位于达尔文的液化天然气处理设施，预计将在2025年首次投产。





该公司表示，该项目于2020年从康菲石油公司购买，目前已按计划完成43%。作为法庭案件主题的钻探工作于7月开始。





由澳洲政府律师事务所律师代表的NOPSEMA接受了该项目的环境计划，并在3月批准了钻探活动，并表示对该项目符合相关规定感到满意。





提维群岛位于达尔文以北85公里处。





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