副首席医疗官：新冠病例持续激增 疫情将持续至新年之后

要点： 副首席医官警告称，预计疫情将持续至圣诞新年之后；

一些变种毒株似乎传播力相当大；

口服抗病毒药物对高风险人群至关重要。

在过去的一周里，由于Omicron变种和亚变种毒株“杂烩汤”在社区大肆传播，澳大利亚几大司法管辖区的COVID新病例几乎翻了一番。





联邦副首席医疗官迈克尔·基德在接受SBS采访时说：“在过去一周，我们看到住院人数、检测人数、老年护理机构疫情数以及开具的口服抗病毒治疗药物处方数都有所增加。”





他警告说，虽然当前疫情会持续多久还没有明确的答案，但“预计疫情会持续到在圣诞节和新年之后”。



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这一预测有多准确？

在许多司法管辖区，新冠检测和上报阳性结果不再是强制性的。





然而，基德教授解释说，当局仍会收到核酸阳性、住院人数、重症监护患者数、老年护理机构疫情暴发以及抗病毒药物处方开具数量的相关报告。





因此，目前对全国各地疫情总体趋势的预测是“准确的”。





病例数最终会达到峰值，但即使病例数下降，全国每天仍将有大量新增感染者。





“被感染的风险仍然存在，”他进一步警告说。



Deputy Chief Medical Officer Michael Kidd. Credit: Department of Health and Aged Care

“更具传播性”

据报道，目前的疫情中，患者出现了各种各样的症状。有些人报告说症状轻微或没有症状，而另一些人则相当不适。





“我们看到因COVID-19而卧床不起的人极度疲倦、乏力、呼吸困难。还有很多人报告称出现脑雾（思维不清晰），”基德教授解释道。





“我非常担心长期新冠。澳大利亚目前被诊断出患有长期新冠症状的人数有所增加，”他补充道。





然而，他表示目前在社区流传的变种和亚变种毒株似乎并没有引发比从前更严重的重症。





然而，他警告说，其中一些毒株“更易传播”。



这意味着我们需要特别小心，尽我们所能减少感染者将COVID-19传染给其他人的风险。 副首席医疗官迈克尔·基德

为重症和住院患者提供抗病毒药物

与之前的新冠疫情不同，我们如今有口服治疗药物帮助预防重症和住院。





抗病毒药物Lagevrio®（molnupiravir）和Paxlovid®（nirmatrelvir和ritonavir）适用于70岁或以上，以及18岁以上患有慢性病或其他风险因素的新冠检测呈阳性者。





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基德教授建议说：“（重要的是）这些高风险的人若新冠检测从呈阳性，应立即联系他们的全科医生，尝试获得口服治疗药物。”



有医疗保险Medicare的民众可通过全科医生获得抗病毒药物。





然而，基德教授补充说，没有Medicare的人士如果符合条件，仍然可以通过州和领地卫生部门获得这些口服药物。



强烈建议佩戴口罩

当局“非常强烈地建议”民众在室内环境中佩戴口罩。





“尤其是在人多的地方。”





“例如，当你去商店、超市时，当你和大批人一起进入电梯时，以及在通风可能不太好的室内环境中（都建议佩戴口罩），”基德教授说。



他补充说，在机场和飞机上佩戴口罩的人数一直在增加。



许多人戴上口罩，以保护自己和年长的至亲与家庭成员——他们感染新冠的风险更大。 副首席医疗官迈克尔·基德

在节日期间保护每个人

当我们临近假期时，我们可以做很多事情来保护自己和我们的至亲：



了解最新的疫苗接种情况；

遵循各州和领地的卫生建议；

佩戴口罩；

保持社交距离；

如果出现任何症状，请留在家中并进行检测；

远离医院、老年护理机构、老年人和任何高危人群。

“请记住，在您出现症状后，快速抗原检测可能需要几天时间才能转为阳性。无论你做什么，如果你有任何症状，请远离高危人群，”基德教授建议道。





他总结说：“在圣诞节或假期期间，你最不想做的就是感染COVID-19并将其传染给可能更容易罹患重症的家庭成员。”





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