【观点】从北美巨头拟收购澳大利亚最大电力公司说起

11月10日，一则消息引发了澳大利亚股市和能源市场的巨大反响——加拿大资产管理巨头Brookfield和美国私募机构EIG集团出价184亿澳元，意图收购澳大利亚最大的电力零售公司Origin Energy（ASX：ORG）。据Origin透露，8月初两家公司就曾以每股7.95澳元的价格进行了首次接洽，被Origin拒绝后，两次提高了报价，而Origin董事会已经倾向于接受这一报价。





184亿澳元收购报价对应的是每股9澳元，这个价格较Origin 11月9日的收盘价有高达55%的溢价。受此消息提振，Origin股价在当天的交易中一度飙升40.2%，最高达到8.15澳元。





有意思的是，这并非Brookfield第一次“出手”澳大利亚的能源公司。今年上半年，Brookfield与科技巨头、澳大利亚亿万富翁Cannon-Brookes共同向澳大利亚煤炭能源公司AGL 数度发出收购邀约，但一再被AGL董事会拒绝，引发了双方的资本大战，成为上半年澳大利亚并购市场最轰动的事件之一。





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11月，正当Cannon-Brookes提名的四位董事全部成功当选AGL董事会成员之际，Brookfield也在卷土重来。这家来自加拿大、资管量超过7500亿美元的资本巨无霸，如此一而再、再而三地对澳大利亚能源行业“下手”，也表明了其布局澳大利亚能源转型的决心。



要了解这宗巨大的收购交易，首先需要了解这个大买家Brookfield的背景。其之所以如此执着于澳大利亚的能源公司，与这家机构长期以来的“基因”有紧密关联。Brookfield已经有超过百年历史：最早成立于1899年，早期的业务就是巴西的电力供应和设施建设；1912年在多伦多交易所上市以后，公司也一直从事水利发电等公共事业服务。





直到1970年代，公司开始出售巴西的资产，逐渐向全球房地产、矿业、林业等资产投资管理机构转型。2002年正式更名为Brookfield Asset Management，随后加速在房地产、能源基础设施、石油管道、天然气等领域的布局，更从加拿大向美国、欧洲等多个地区发展。





其历史上最著名的交易还是发生在电力行业，是在2018年46亿美元100%收购全球最大核反应堆制造商西屋电气（Westinghouse Electric）。而就在刚刚过去的2022年10月，Brookfield将西屋49%股份卖给加拿大铀业巨头Cameco公司，这个收购案价值约79亿美元。





目前，Brookfield总部位于多伦多，资产管理规模超过7500亿美元，业务遍布全球30多个国家和地区。擅长的领域是长期价值另类资产投资，主要投资方向包括房地产、基础设施、可再生能源等。





公司在2010年以后就进行了业务部门拆分，目前分为四大附属公司——房地产、基础建设、可再生能源以及私募股权和信贷业务，各司其职，进行专业化的资产管理。可以说Brookfield是目前全球最大型的资产管理公司中最早把可再生能源独立于基础设施、其他私募股权管理业务提升到最重要战略地位的机构。





而Brookfield在澳大利亚基建领域，尤其是能源电力行业布局也由来已久。早在2015年，该公司就联合多家机构收购西澳的石油天然气公司Quadrant Energy，而后在2018年以21.5亿美元出售给本地能源巨头Santos。





2021年，Brookfield又以102亿澳元（约合77亿美元）价格收购澳大利亚电力传输基建公司AusNet，这笔交易在今年2月完成，AusNet也因此从澳交所退市。另外，2021年Brookfield以10亿澳元收购智能电表公司Intellihub 50%的股份。





从目前披露的信息可以看出，在完成了对AusNet的收购后，Brookfield 就马不停蹄地开始了对AGL的收购案。AGL收购被拒绝后，公司又立即投入到对Origin的交易当中，可见Brookfield对于布局澳大利亚能源领域的“心切”。





尽管有了AGL的前车之鉴，Brookfield/EIG在出价时仍步步为营。最初每股7.95澳元（溢价30%）出价被拒绝后，又开出了每股8.70澳元至8.90澳元的指示性报价；直至最近提出了9澳元这一高出Origin过去四年股价的价格，让公司估值达到184亿澳元，最终打动了Origin的董事会。





Origin董事会已经表示，如果在八周的尽职调查后被确定为具有约束力的报价，且没有出现更高的报价，董事会打算向股东一致推荐接受收购。由于两家机构都来自海外，这笔交易也将经由澳大利亚国库部审批，但市场上多数分析师认为，这笔交易很可能被批准。





一旦交易成功，Brookfield和此次收购的伙伴EIG计划“各取所需”，拆分Origin：EIG将获得Origin所有的APLNG 27.5%的股份，该公司认为天然气将成为未来化石燃料向可再生能源的最终过度能源。Brookfield则将获得Origin的核心电力和天然气零售及供应业务，并计划向Origin再投资200亿澳元，助其完成能源转型，并在2030年之前建成可再生能源和稳固发电能力。





Brookfield始终坚持要收购核心电力供应商与其在新能源转型中大规模布局的方向息息相关，目的是主导Origin这样的电力巨头成功转型，一旦完成转型，在以可再生能源为核心的全新的能源行业当中，能够继续占据龙头位置，甚至进一步超越其核心竞争对手，获取更高的利润和价值。





事实上，从Brookfield在澳大利亚的动作中也可以看到一个明确的方向：随着新能源的浪潮兴起，能源格局必将发生巨大变化，可能会出现几十年甚至上百年一次的能源转型（如内燃机发明后石油的使用），在这个过程当中势必出现新的发展窗口。





无论是对小规模、创新性科技公司的投资，还是大型能源企业的收购，投资机构都在进行广泛的布局。从投资收益而言，能源电力基建往往带有天然垄断性质，一旦投产可以带来非常稳固的收益，安全和防御性很高。而转型最为成功的企业很可能会继续锁定未来几十年甚至上百年的行业地位和价值。





作为普通人，可以观察Origin在被拆分后属于Brookfield的核心资产如何向新能源转型，更可以从巨头的操作中摸索出一些投资和消费方向，因为他们往往能够先于市场而动，更加明确未来的新能源发展方向。小到是否买电动车和在家里装充电桩的决策，大到可能投资能源行业的股票或者项目的选择，都具有参考意义。





（本文作者魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）



