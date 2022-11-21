乌克兰恳请澳大利亚向乌运送煤炭对抗寒冬

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winter sickness Source: SBS

因俄罗斯在严冬来临前将目标对准乌克兰的能源基础设施，乌克兰恳请澳大利亚向乌运送煤炭。

乌克兰的气温已降至冰点以下，电力正通过计划停电进行配给。

基辅驻澳大利亚大使瓦西里·米罗什尼琴科请求澳大利亚在圣诞节前将煤炭装船，以帮助数百万乌克兰人能度过一个有电和自来水的冬天。

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乌克兰的冰冻天气预计将持续到明年3月。
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Published 22 November 2022 at 6:02am
By Cindy Xie
Presented by Cindy Xie
Source: SBS