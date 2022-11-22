世界杯趣知识：卡塔尔十大你不知道的事

2022国际足联世界杯已正式在卡塔尔开赛。这个位于阿拉伯半岛的富裕伊斯兰国家，也是首个获得这一盛大赛事主办权的中东国家。





自2010年在丑闻缠身的投票中获胜赢得主办权以来，卡塔尔因禁止同性恋以及建设场馆与基础设施的移民工人待遇而深陷争议、备受批评。



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但除了这些国际关注的议题，这里还有一些你可能不知道的事。



1. 整个国家比悉尼还小

卡塔尔是一个小国，也是举办过世界杯的最小国家。





该酋长国占地约11586平方公里，比悉尼（12368平方公里）还要小，但比墨尔本（9990平方公里）略大。





卡塔尔的土地面积仅占整个澳大利亚的0.15%——澳大利亚的总面积为7741220平方公里。



卡塔尔与悉尼占地面积对比图 Source: SBS 在人口方面，卡塔尔只有300万人口，而澳大利亚有2570万人口。作为一个主要由移民组成的国家，卡塔尔只有不到40万本国公民。



2. 卡塔尔现任统治者不是他父亲的首选

卡塔尔现年42岁的统治者谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼（Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani）在其父亲谢赫·哈马德（Sheikh Hamad）退位后于2013年接任卡塔尔埃米尔。





谢赫·塔米姆实际上并不是他父亲的首选继承人，但在他的哥哥谢赫·贾西姆放弃王位继承权后，他于2003年成为法定继承人。





他在英国接受教育，毕业于桑德赫斯特皇家军事学院。



卡塔尔统治者有几个孩子？ Source: SBS 谢赫·塔米姆有3个妻子和13个孩子，他的第一任妻子是他的二表妹。





根据世界银行的数据，2020年，卡塔尔的生育率为每名女性1.8个孩子。





谢赫·塔米姆是一名忠实的体育迷，自2011年起通过卡塔尔体育投资公司（卡塔尔主权财富基金的子公司）拥有巴黎圣日耳曼（PSG）足球俱乐部。



3. 男女比例三比一

卡塔尔是全世界女性比例最低的国家，该国只有四分之一的人口是女性（25.04%）。





这种差距被归因于卡塔尔近年来的人口增长，从2001年只有61.5万人上升到今天的300多万人。



卡塔尔男女比例三比一 Source: SBS 这种增长主要是由涌入卡塔尔寻求工作机会的年轻男性移民所推动的。该国居民中只有15%是卡塔尔公民。



4. 禁止亲吻和竖中指！

虽然卡塔尔人民以热情好客而闻名，但该国也有严格的法律和社会规范。





作为一个高度保守的穆斯林国家，人们不赞成公开示爱，包括牵手和亲吻。



在卡塔尔被禁止或不受欢迎的活动 Source: SBS “卡塔尔的法律和习俗与澳大利亚的非常不同。惩罚包括体罚，”澳大利亚政府Smarttraveller网站警告说。





说脏话和做粗鲁的手势（特别是竖中指）将受到法律的惩罚。拍摄敏感地点和当地人（尤其是女性），也会给你带来麻烦。





当地着装要求也与澳大利亚不同，游客“在参观博物馆和其它政府大楼等公共场所时，应该遮住肩膀和膝盖”。





然而，根据SBS新闻获取的一份官方文件，参加世界杯的国际游客不太可能因为轻微的违法行为而被起诉。





卡塔尔的法定饮酒年龄为21岁，在指定区域以外的公共场所饮酒和醉酒都是违法的。



携带酒精进入该国也是非法的，携带色情制品、猪肉制品、枪支和与伊斯兰教无关的宗教书籍或材料也是非法的。





卡塔尔还制定了关于性和亲密关系的严格法律，将同性或未婚人士之间的性行为和性关系定为犯罪。





无论男性还是女性的同性性行为均可最高判处7年有期徒刑。





不过，国际足联和卡塔尔的交付和遗产最高委员会已保证“欢迎所有人”，LGBTQ+球迷在比赛期间不会面临歧视。



5. 没有乡村的国家

新冠大流行使得很多澳大利亚人放弃城市生活而选择移居乡村地区。但在卡塔尔，这种选择并不存在——每个人都住在城市里。





这个沙漠国家几乎没有可耕种的土地也没有森林，所有人口都居住在城市地区，其中大部分居住在首都多哈（约92%）。



世界各国有多少人生活在城市？ Source: SBS 相比之下，在澳大利亚，86%的人生活在城市，而美国则有82%的人生活在城市。





卡塔尔也几乎完全是平地，最高点海拔仅103米。不过，它也并不是全球最平坦的国家——你知道哪个国家最平坦吗？





答案是马尔代夫。



6. 多哈是世界上最安全的城市之一

就犯罪问题而言，卡塔尔首都多哈一直被评为世界上最安全的城市之一。





根据数据库Numbeo的2022年各城市犯罪指数（该指数根据对其网站访问者的调查，估计出某一城市的总体犯罪水平），多哈是世界上第二安全的城市，仅次于阿联酋的阿布扎比，领先于西班牙的圣塞巴斯蒂安。



根据Numbeo的统计，世界上最安全的五个城市依次为阿布扎比、多哈、圣塞巴斯蒂安、沙迦和台北。 Source: SBS “卡塔尔的犯罪率很低。扒窃、抢包和其它轻度犯罪很少发生，但也可能发生。留意你的财物，尤其是在拥挤的地方，”Smarttraveller指出。





堪培拉是澳大利亚城市在该榜单中排名最高的，排在第31位，仅次于芬兰的坦佩雷，领先于爱沙尼亚的塔林。



7. 卡塔尔不是一个“自由”国家

根据自由之家2022年的报告，卡塔尔“并不自由”，2022 年“自由度得分”为25/100，与2021年的排名相同。卡塔尔的政治权利得分是7/40，公民自由得分是18/60。





自由之家成立于1941年，是一个主要由美国政府资助的非营利组织。它通过其年度“世界自由”报告对210个国家和地区的人民获得政治权利和公民自由的情况进行排名。





卡塔尔于1971年成为一个独立国家，此后一直由阿勒萨尼家族的埃米尔统治。在此之前，卡塔尔自1916年以来一直受英国保护。





埃米尔是君主、国家元首、武装部队总司令和宪法的保证人。



自由之家对五个代表性国家的自由度评分。 Source: SBS 自由之家在其2022年的报告中说：“卡塔尔的世袭埃米尔拥有所有行政和立法权力，并最终控制司法机构。该国不允许组建政党，唯一的选举是针对一个咨询性的市政委员会。”





“虽然卡塔尔公民是世界上最富有的人群之一，但居住在该国的大部分人口却是非公民，他们没有政治权利、自由度很低，经济机会也受到极大限制。”





澳大利亚在2022年的报告中得分为95/100——比前一年的97/100下降了2分——被评为“自由”国家。我国的政治权利得分是39/40，公民自由得分是56/60。





只有芬兰、挪威和瑞典的得分是100/100，其次是新西兰，得分为99/100。





包括马来西亚和新加坡在内的国家被评为“部分自由”，得分分别为50/100和47/100。





叙利亚排名垫底，被评为“不自由”国家，得分为1/100，而朝鲜得分为3/100。



8. 它是世界上最大媒体机构之一的所在地

半岛电视台媒体网络覆盖140多个国家的2.7亿个家庭，总部设在卡塔尔。





半岛电视台阿拉伯语频道于1996年推出，2006年又推出了半岛电视台英语频道。





然而，据无国界记者组织（RSF）称，在卡塔尔，“报道国内政治问题对记者来说仍然是一个真正的挑战”。



半岛电视台网络覆盖了140多个国家的2.7亿个家庭。 Source: SBS 半岛电视台称自己是“一个由卡塔尔政府部分资助的独立新闻机构”。





该组织说：“半岛电视台媒体网络的每个子公司都遵循相同的原则和价值观，这些原则和价值观激发了它的挑战性和大胆性，并为世界上一些最未报道之处的无声者发声。”



9. 挥金如土之国

卡塔尔是世界上最富有的国家之一，在世界杯上花了很多钱，估计超过了3300亿美元。





根据世界银行的数据，卡塔尔是世界上第四富有的国家，仅次于卢森堡、新加坡和爱尔兰，按购买力平价（PPP）计算的人均GDP为93521现价国际元（世界银行解释称，一国际元在所引用的国家/地区购买的商品和服务数量与一美元在美国购买的数量相当）。





卡塔尔的财富主要归功于其自然资源，该国于1939年发现了石油，30年后又发现了天然气。



按购买力平价计算人均GDP排名的世界最富有国家前五名。 Source: SBS 根据经济复杂性观察站（OEC）的数据，2020年，卡塔尔是世界上第二大液化天然气（LNG）出口国，也是第16大原油出口国。





卡塔尔还拥有世界上最长的油井，长度超过12公里。



10. 条条大路通足球

世界杯期间，卡塔尔只有足球。





所有的道路都将通向体育场，学校停课，居家办公，私家车不准上路。



世界杯期间，每天有1300次航班飞往卡塔尔。 Source: SBS 公共交通将到位，并将对所有持有Hayya球迷ID的人免费开放。





预计约有120万人前往卡塔尔观看本届世界杯比赛。



