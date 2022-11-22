新冠疫情和拉尼娜现象会对今年圣诞节有何影响？

经历两年的大流行封锁后，许多澳大利亚人期待着今年的圣诞假期能恢复正常。但是，随着生活成本的增加、新的COVID-19变种的出现以及令我们的精神备受打击的拉尼娜现象的出现，人们担心今年的圣诞假期可能再度偏离正轨。





昆州最近提高了其病毒警报级别，现在建议人们在室内无法保持社交距离、身处医疗机构或身边有老年人或脆弱易感人群时戴上口罩。





不过也有一些好消息，澳大利亚一些地区预计在圣诞会迎来好天气，大虾和芒果有望迎来丰收季。



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COVID-19会毁了圣诞节吗？

随着XBB和BQ.1等新变种的出现，澳大利亚的COVID-19病例再次上升。





卫生和老年护理部的数据显示，与前一周相比，11月15日澳大利亚的日均新增病例数上升了38%。





在新州，11月15日的日增病例数为3599，与前一周相比增加了46%；维州有2887例，增长31%；昆州有1320例，增长了74%；西澳州有1263例，增长了18%；南澳州有1166例，增长42%；塔州有328例，增长24%；首领地有194例，增长19%。





北领地是唯一日均病例数减少的州或领地，在11月15日记录了43例日增病例，减少了11%。



澳大利亚首席医疗官保罗·凯利（Paul Kelly）说，更多可传播的变种被称为“Omicron 的孙辈”，正在澳大利亚传播，但尽管它们更具传播性，所引发的感染症状并不更严重。





凯利教授11月7日告诉Sunrise节目：“总的来说，我们的情况比去年要好得多”，“周围有大量的测试等等。”



Authorities are not expecting to see a shortage of COVID-19 tests in the lead-up to this Christmas, compared to last year. Source: Getty / Diego Fedele 凯利教授还说，本周最新的疫情可能是“短暂而急促的”，病例会达到顶峰，然后在大约一个月到六周内下降。





他以新加坡最近的经验来举例说：“如果它最终与新加坡相似，我相信它会，那么它应该很快达到峰值并迅速下降。”





新南威尔士大学人口健康学院的詹姆斯·伍德（James Wood）副教授表示同意，并说他认为澳大利亚东海岸将经历一波短暂而急促的COVID-19疫情，这波疫情将在11月底结束，而且可能比BA.5所引发的那一波要小。





伍德副教授说，澳大利亚似乎正在遵循与新加坡由XBB变种驱动的这波疫情类似的轨迹，这波疫情于9月底开始，到10月底达到顶峰。他注意到那里的病例已经回落到9月底的水平。





伍德教授说：“他们的整波疫情总共持续了大约八周。”





“由于人口较多，联系较少，这里可能需要稍长的时间，但我认为这不会过多地干扰人们的圣诞计划和庆祝活动。”



墨尔本大学的临床流行病学家南希·巴克斯特（Nancy Baxter）教授说，她认为当局不会实施封锁或其他强硬措施。





她说：“我认为个别家庭将不得不考虑在他们的圣诞餐桌上的人所面临的风险，（并）试图将新冠病毒来到圣诞餐桌的风险降到最低。”





包括昆州、新州和南澳州在内的一些州已经重新引入了一些COVID-19限制，包括建议在某些场合戴上口罩。





巴克斯特教授说，对于那些没有及时接种加强针的人来说，首要的事情是接种任何他们有资格接种的疫苗。





在圣诞节前的一周戴上口罩，并在之前的三天做快速抗原测试（RATs），也会降低风险。





对社交活动有所选择也是一个好主意。巴克斯特教授说，她将回家过圣诞节，“我在此前一周的社交日程表上的内容将非常有限”。





巴克斯特教授说：“我希望能够在没有感染新冠的情况下登上飞机，我希望能够见到我92岁的母亲，并且不把新冠病毒传染给她。”





如果可能的话，人们还应该在户外举办圣诞晚餐和其他庆祝活动。





澳大利亚医学协会（Australian Medical Association）建议人们可以在家工作，以进一步降低风险，并在探访养老院或参加圣诞聚会之前做一个快速抗原测试。





说到快速抗原测试，卫生部网站上目前已更新了一个表格，列出了不同的品牌及其对Omicron的检测效果。至少有72项测试已经完成，到目前为止公布了23项结果。



天气会是怎样的？

气象局的气象学家乔纳森·豪（Jonathan Howe）说，圣诞节的第一个官方天气预报要到12月18日，即假期前一周才会发布。





但他说，澳大利亚在12月可能会出现拉尼娜现象，这意味着昆州南部、新州大部分地区以及维州和南澳州的白天温度会比较低。





他说：“这意味着布里斯班、悉尼、堪培拉、墨尔本、阿德莱德，在整个12月（都）会出现凉爽和平均（温度）的日子。”





“塔州在12月看起来比平均温度高，包括霍巴特。珀斯是50/50，所以会是看起来相当平均（的）日间温度，达尔文看起来比平时更温暖。”



It might be a chilly Christmas this year. Source: Getty / Saeed Khan/AFP 在降雨方面，昆州、新州、维州和塔州比以往平均水平更湿润的情况可能会继续下去。





豪说：“对于布里斯班、悉尼、堪培拉、墨尔本、霍巴特来说，这确实意味着比平均水平更湿润的状况。”





“阿德莱德（和）珀斯在平均降雨量方面看起来接近50/50，达尔文也是如此。”





西澳州北部和中部是12月份唯一比往常干燥的地区。



生活成本包括利率上升

圣诞节可能是一年中最“昂贵”的时刻，对许多澳大利亚人来说，有一些关于生活成本的好坏参半的消息。





AMP首席经济学家奥利弗（Shane Oliver）认为，澳大利亚储备银行（RBA）可能会在12月6日将官方现金利率再提高0.25个百分点，如果银行选择将其转嫁，这将进一步推高人们的抵押贷款还款额。



Christmas may feel more expensive for some this year. Source: AAP / Bianca De Marchi 自5月以来，储备银行已经将官方利率提高了2.75个百分点，最近的一次是在墨尔本杯日，再度提高了0.25个百分点。这些涨幅仍在持续传递给抵押贷款持有人。





奥利弗说：“如果即将到来的工资、通胀和就业数据疲软，在12月保持利率不变是可能的，但又似乎不太可能，因为这意味着储备银行将暂停三个月（不加息），因为它不会在1月开会，这将有可能让通胀预期进一步上升。”



而谈及圣诞餐桌计划时，我们最喜欢的一些夏季水果和海鲜的价格可能会受到影响。





专注于食品和农业的荷兰合作银行（Rabobank）警告说，樱桃、桃子和油桃等其他水果的供应和价格可能会受到连续三次拉尼娜天气事件的影响。





该银行的副分析师皮戈特（Pia Piggott）说，如果11月持续降雨，则更有可能出现短缺，因为这将导致水果质量下降。





不过也不全是坏消息，今年是芒果和木瓜的丰收年，所以这些水果的供应应该不会受到影响，除非在澳大利亚北部出现恶劣的气旋，而这些水果大部分都是在那里种植的。



Prawns should be plentiful this year thanks to La Niña. Source: Getty / James D. Morgan 悉尼鱼市说，由于东海岸创纪录的高降雨量，我们可以期待一个丰收的虾季。





盐水河虾、帝王虾和虎虾应该供应充足，起价低至每公斤20澳元。





北领地的鲭鱼、南澳的蓝蟹、黄尾鱼、鱿鱼、维州的章鱼及新西兰的帝王鲑供应也很充足。





市场导游亚历克斯·斯托尔兹诺 (Alex Stollznow)说：“顾客可以期待大量的家庭喜爱的食物，包括肺鱼、扇贝和牡蛎。”





“如果价格是今年的一个关键考虑因素，可以考虑选择不同大小或切割的你最喜欢的种类。”





其他品种，如海胆、剥皮鱼、墨鱼、鲂鱼、比目鱼和鲣鱼也可能是不错的选择。



