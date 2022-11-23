制止家庭暴力 银行能扮演什么样的角色？

“因此，我们一起对家庭暴力说不，谢谢……”





这是聚集在新州议会的几十位宗教领袖之一。他们承诺，共同致力于结束家庭暴力。





一份新的国家报告呼吁银行，通过重新设计其产品以防止经济虐待相关的家庭暴力。





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女性经济安全中心（The Centre for Women’s Economic Safety）表示，其Design to Disrupt报告为银行提供了一系列建议，以使犯罪者更难利用金融虐待作为胁迫、控制的方式。





该组织的首席执行官丽贝卡·格伦（Rebecca Glenn）解释了女性安全中心希望提出的一些常见策略。





“因此，犯罪者可能利用银行产品来扩大虐待行为，一些方式是清除联合银行账户，使妇女或遭受暴力的人完全没有机会获得金钱。我们还看到这种情况，即，以另一人的名义开通信用卡并使其负担债务。甚至是抵押贷款产品，犯罪者可能会停止支付抵押贷款，或者，事实上，重新提取一对夫妇已经设立的贷款缓冲。”





常用于财务滥用的银行产品包括信用卡、交易账户、个人贷款和抵押贷款。





雪莉（Shelly）使用化名以保持匿名。她是金融虐待的受害者。





她说，加害者终止了他们家庭住房和投资物业的抵押贷款还款。





“这是我无法控制的事情。在你没有能力支付的情况下，银行没完没了地给你打电话，要求你付款，这让人非常苦恼。当一个母亲被虐待时，孩子也在被虐待。因此，这是一个令人难以置信的压力时期。这同时也是发生的很多虐待中的一种形式。”





女性经济安全中心首席执行官解释了银行过去是如何修改产品，以防止犯罪者通过其产品发送虐待信息的。





格伦表示，银行应改应用这类改变，以确保其他产品能够最大限度地减少被滥用的可能性。





“底线是，银行在无意之中为这种滥用提供了便利，我们认为，他们有社会义务做得更好。我们希望银行从改变他们的使用条款开始，明确指出，无论什么银行产品，都不是能被滥用的。例如，为什么抵押贷款必须是连带责任？这意味着银行可以从任何一方获得所有的钱。但大多数夫妇认为，发生的情况是，他们进入了共同领域——五五分成。因此，我们为什么不考虑设计一款产品，让它真正预先说明情况呢？”





澳大利亚银行业协会（Australian Banking Association）首席执行官安娜·布莱（Anna Bligh）承认，在银行如何管理财务滥用方面，还有改进的余地，并坚称，他们非常重视这个问题。





“澳大利亚银行非常清楚地知道，暴力实施者经常利用金融虐待为武器，对付他们试图控制和虐待的人。这就是为社么澳大利亚银行非常认真地对待这个问题。我们欢迎这份报告，并期待着与作者合作，共同探讨，帮助银行在这个领域做得更好。”





宗教领袖，如澳大利亚穆斯林女性组织（Muslim Women Australia）的首席执行官玛哈·阿卜杜（Maha Abdo）认为，这些建议提供了一条通往平静的重要途径。





“我认为，这是在一系列平静和和平互动的一块基石，它有目的，有重点。在那里，我们实际上对针对女性的暴力说不，但我们也把男性包含进来。我认为，这是我们已经认真对待的责任，在这一点上，我看到我们现在把这种信念作为赋权的工具。”





而像雪莉这样的受害者说，需要引起银行的注意。





“我真的不希望其他女性经历我所经历的事情。我希望银行认识到，他们可以被用作虐待的形式和工具。我们需要银行站出来，改变他们的政策、条款，以及其他可能需要的东西，并阻止这种情况发生在其他女性身上。对于处于这种境地的女性，请大声说出来，让银行知道，或者让你面对的任何系统知道。表明它是什么，它是虐待。你知道，要直接说，我需要帮助，来停止这种虐待，你能做什么来帮助我？”





自2020年以来，澳大利亚银行已经拦截了超过50万比被滥用的交易。倡导者支持，这是银行在防止金融虐待方面可实现性的一个例子。





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