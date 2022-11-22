SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（11月23日）Play13:33SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.41MB)Published 23 November 2022 at 9:26amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 23 November 2022 at 9:26amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS澳中国防部长将举行第二次会议；第一批重新安置难民从瑙鲁澳难民中心抵达新西兰；印尼5.6级地震造成的死亡人数上升至168人；Advertisement世界杯，澳大利亚1:4不敌法国队。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE卡塔尔世界杯 澳大利亚首战4：1不敌法国副首席医疗官：新冠病例持续激增 疫情将持续至新年之后绿茵场上的原住民身影：一项奖学金是如何培养原住民足球好手的？【现场说法】怕遭网络“勒索”？民众可每年免费申请一份信用报告分享Latest podcast episodes制止家庭暴力 银行能扮演什么样的角色？提薪10%能否解决幼教师资短缺的问题SBS晚新闻（2022年11月22日）绿茵场上的原住民身影：一项奖学金是如何培养原住民足球好手的？