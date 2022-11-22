SBS早新闻（11月23日）

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Published 23 November 2022 at 9:26am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
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Published 23 November 2022 at 9:26am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
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澳中国防部长将举行第二次会议；
第一批重新安置难民从瑙鲁澳难民中心抵达新西兰；
印尼5.6级地震造成的死亡人数上升至168人；
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世界杯，澳大利亚1:4不敌法国队。

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