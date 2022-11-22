在Optus信息泄漏事件发生后，一名悉尼少年试图勒索近100名被黑客攻击的Optus客户而遭到警方起诉。在本期《现场说法》听众热线节目中，朗伦律师事务所Lawren Legal主任律师张卓轩从案例出发，分享了相应的法律知识。



案例中所指的“使用连接到网络的设备实施严重犯罪行为”属于普通的勒索罪名吗？

本案中被告人认罪的罪名是“使用连接到网络的设备实施严重犯罪行为”，起诉方是联邦警方。被告人认罪的刑事犯罪并非传统的勒索罪。其罪名的实质是属于现代犯罪——(cybercrime)网络犯罪的一种。最高刑罚是坐牢三年刑期。相对于“敲诈（Extortion）”和“勒索（Blackmail）”这样的传统的勒索罪，本案被告人认的罪名较轻。传统勒索罪的最高刑罚是坐牢15年刑期。





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新闻中提到，警方撤销了两项指控，所撤销的这两项指控很可能就是勒索罪指控。



为什么本案中警方会撤销勒索罪指控？

因为被告人还是一个未成年人，同时，虽然发了勒索信息，但是没有一个人真正转钱给他，并没有造成实际的损失。事后，他的认罪态度良好，又存在心理、经济等个人压力因素需要法院考量同情。因此，即便是勒索罪成立，也属于较轻情节，判刑估计也是在三年之内。





此外，与网络犯罪的取证难度比较，如果被告人不承认勒索罪，警方需要做的调查和取证工作会花费更多的公共资源。因此，最后警方愿意和被告人和解是一种合理的结局。



个人信息泄露带来的金融犯罪和刑事犯罪威胁是真实可能发生的吗？

这个威胁可能并不是耸人听闻。犯罪分子们可以利用盗取的个人信息从事金融犯罪活动。最常见的应该是使用盗取的个人信息来洗钱或者诈骗。犯罪分子可以使用盗取的个人信息在受害人完全不知情的情况下，在金融机构开设账户，然后通过这些账户进行非法资金转移，使得执法机构无法察觉其真实的资金来源。犯罪分子也可以使用盗取的个人信息，申请信用卡或者贷款，诈骗金融机构甚至政府部门的资金。





由于受害人完全无法知晓自己的个人信息已经被盗取，等到被通知自己竟然欠下巨额债务，或者被认定为诈骗政府或他人钱财，甚至被调查身陷洗钱犯罪活动时，往往都会身陷囹圄。普通人更加无法有足够的时间、精力和金钱去应对这样的飞来横祸。





虽然，我们在澳洲还没有听说过这样的案例，但是在资本更为自由的美国，已经发生了多起这样的案例。



为了避免这样的横祸发生，我们普通人可以做些什么呢？

首先，我们尽量减少泄露个人信息的机会。比如，任何促销活动要求你提供生日和家庭住址的时候，尽量不要参与和提供。涉及到金钱的使用，登记管理的机构要有完善的网络保密和验证程序。





其次，一旦发现有异常的信息发到自己的验证手机号码和电子邮箱，或者信件邮箱里面收到不明邮件，就要到与自己有关联的各个金融机构去确认自己的账号是否有异常。





最后，如果实在担心自己的信息已经被人盗用。那么，每年可以向信用机构申请一份个人的credit report(信用报告)。这封报告可以看到你是否在任何机构有未支付的账单或者贷款债务的情况。





如果真的遇到了这样的飞来横祸，一定要寻求法律的帮助。





在节目中，听友们还咨询了业主是否需对自己物业处受伤的他人负责、房产赠予合同的签署要求、两份遗嘱引发财产分配争议等问题，张卓轩律师均做了详细解答。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【现场说法】怕遭网络“勒索”？民众可每年免费申请一份信用报告 SBS Chinese 22/11/2022 26:53 Play

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