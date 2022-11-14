【现场说法】宠物狗袭击他人 宠物主人会面临什么处罚？

在本期《现场说法》听众热线节目中，Auslaw澳合律业管理合伙人林汇铭律师和听友们聊了聊宠物犬管理的话题（以昆州法律和地方法规为例）。



如果发生狗袭击人的事件，适用什么法律呢？

当出现狗袭击人的事件时，为了调查事件，当地政府会同时考虑所在州的法律（例如，《2008 年昆士兰动物管理（狗和猫）法》(Queensland Animal Management (Dogs and Cats) Act 2008)）和当地的法律 (i.e. Council laws)，例如布里斯班市政府颁布的《2017 年动物当地法》（Animals Local Law 2017）、Townsville 市政府的《2011 年二号当地法(动物管理)》。





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《2008 年昆士兰动物管理（狗和猫）法》(Queensland Animal Management (Dogs and Cats) Act 2008)规定：宠物主人不得允许或鼓励狗对人或动物进行袭击、恐吓，否则构成犯罪。法律也规定了犬类的注册以及危险犬类声明。



在什么情况下，市政府(Council)会要求对您的狗实施安乐死？

地方政府很少下命令毁灭袭击人的宠物狗。





狗主人有权利因为自己的狗袭击人，决定自己的宠物是否应当被安乐。狗主人可以安排兽医或者让当地政府对狗进行安乐。但是哪怕宠物狗被安乐，狗主人还是有可能会被起诉。





当地政府有可能下令毁灭您的宠物狗，如果：



宠物狗对人类造成了危及生命的伤害，当地政府相信该宠物狗不受控制；或

在此次事件前，该犬已经袭击过人类或其他动物。

如果您对当地政府销毁您的宠物狗的决定有异议，您可以通过以下的方式表达您的反对：



在销毁令做出的 14 天内，向当地政府提出对该决定的内部审查；

如果内部审查后，当地政府决定不撤回销毁令，狗主人可以在 28 天内向 QCAT 提起上诉。

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什么情况下，宠物狗狗会被当地政府带走？

如果当地政府官员相信，您的宠物狗参与了袭击事件，或者狗主人不能保证狗不会再次攻击人或其他动物（例如，您没有足够的地方安置这条狗），那么当地政府会带走您的狗。





狗被带走后，您可以在规定时间内去探视您的狗。





您的狗会归还给您的情况有：



当地政府不再需要调查事件；

狗主人证明有合适的地方安置狗；

狗主人已经支付了所有欠费（包括狗的注册费）。

如果狗袭击人，当地政府还会做什么？

当地政府首先要关心的是狗袭击事件涉及的人和动物的安全和健康。因此，需要先确保攻击人的狗是否已经被安置，防止该犬继续伤人。





其次，当地政府需要关注的是保护当地的居民。可能会因此对宠物负责人提起诉讼，震慑此类事件的再次发生。





在调查过程中，当地政府官员会从袭击事件的证人那里获得证词，拍照对狗和现场进行取证，并且收集医疗报告和兽医报告。





当地政府会决定是否：



对狗主人或者袭击事件的负责人提起诉讼，因为负责人没有预防这样的袭击。

对负责人进行罚款。

当地政府对袭击事件负责人（通常是狗的主人）可能有什么样的处罚？

如果证据显示狗主人违反了州法律，没能预防狗袭击人（或动物）事件的发生，当地政府会全盘考虑事件情况，并决定是否能对负责人提起诉讼。





如果狗主人未能将狗登记在册、或没能把狗关在住所内、或没能在公共场合有效控制住狗，那么政府都可以现场对狗主人进行罚款。





当地政府在袭击事件发生后的 1 年内，都可以对狗主人提起诉讼。



袭击事件发生后，支付受害者（受害者包括人和动物）的医药费和兽医费用会降低对狗主人（或袭击事件负责人）的处罚吗？

当地政府决定是否因为袭击起诉你的时候，他们不考虑狗主人是否支付了受害者的医疗费用或者兽医费用。





但是，如果狗主人（或事件负责人）被起诉，您承认自己有罪或者在诉讼后被判有罪，那么法院在考虑罚款的时候，会酌情考虑是否已经赔付受害人或受害动物医疗费用的事实情况。





按照法律规定，当地政府不能提供受害者联系信息给袭击事件负责人（通常是狗主人），但是你可以要求当地政府提供受害者信息给你。当地政府不能要求法院命令你支付罚款给受害人。



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养狗规定大致有哪些？

以昆士兰首府布里斯班为例，民众养狗需要遵守的相关规定如下：





1） 动物注册和许可证





昆士兰政府要求所有的狗都在市政府注册。在布里斯班，每个住所养两条以内的狗，不需要许可证。如果想要养超过两条狗，则需要申请许可证。





布里斯班市不允许在一个住所，同时养4 条超过三个月大的狗，除非狗主人是犬类繁育人9（breeder）。





2）将狗在市政府登记注册的好处





一旦狗注册、并且安装了微型芯片后，可以在以下方面帮到您：



24 小时狗走失帮助服务；

狗的身份证明（也能证明您是主人）；

市政府员工可以就狗袭击人、狗大声吼叫等问题进行调查和解决。

澳洲很多市政府都提供不需要牵狗绳(off-leash)的公园，供犬类动物奔跑、锻炼和玩耍。布里斯班市有超过 150 个这样的公园。



给宠物植入微芯片 (Microchipping)有什么好处？

昆士兰政府的《2008 年动物管理（猫与狗）法》（Animal Management (Cats and Dogs) Act 2008）要求所有犬类动物都要在体内植入微芯片：



在 3 个月大之前；

在卖给买家的时候（卖家的责任）；

送人的时候（送走动物的人的责任）。

如果狗主人更换了住址，那狗主人有责任联系微芯片注册处尽快更新联系信息。这样做的好处是，万一宠物走丢了，市政府可以尽快把找到的宠物归还给狗主人。



在家里养狗，对围栏有什么规定？

布里斯班市政府要求狗主人在自己住所地周围建造围栏，保护宠物狗和当地社区。不按照规定建造围栏，可能会导致狗主人被罚款。





围栏应该：



根据宠物狗的大小、跳高的高度、刨土的情况、以及是否具有攀爬的能力，围栏应足以将狗安置于狗主人住所范围内。

围栏材料应当足够扎实，防止狗从围栏下方、上方或中间穿过。

足够高，防止宠物狗跳出或攀爬出围栏。

有可关闭并且可栓上的大门，防止宠物狗逃跑。

应当设置障碍物，防止狗刨土，从而跑出围栏范围。

在家里养看家狗、警卫犬，需要注意什么？

养一条警卫犬不需要许可证，但是必须遵守布里斯班《2017 年当地动物法》的最低规定：



确保警卫犬在围墙内，围墙内范围足够大，狗不能跑出；

在住所的每个入口都必须随时展示警告牌，警告牌上使用字眼“Beware – DANGEROUS GUARD DOG”，同时标明 狗主人的24 小时联系电话；

如果公众可以进入到狗主人的住所，狗主人必须一直具有控制警卫犬的能力。

在节目中，听友们还咨询了上调房屋租金的通知期限、退还存在功能问题的商品、投诉邮局不办理无犯罪记录证明、保险公司以无人居住为由不为房产承保、一只狗受另一只狗挑衅进而咬伤对方的责任划分等问题，林汇铭律师均做了详细解答。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【现场说法】宠物狗袭击他人 宠物主人会面临什么处罚？ SBS Chinese 14/11/2022 30:09 Play





本文由《现场说法》节目嘉宾林汇铭律师提供。林汇铭律师为Auslaw Partners澳和律业管理合伙人，澳洲高等法院注册律师，入围“2022年度ALPMA最佳管理合伙人（25人内律所）”大奖。





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