【现场说法】集体诉讼可获诉讼贷款公司资金支持 谁可提起集体诉讼？

Presented by Sandy Zhang, Jason Liu

近期发生的Optus数据泄露事件中,该电信公司的近1000万现有和前客户的身份被盗,这可能会引发澳大利亚法律史上最大的集体诉讼。





在本期《现场说法》听众热线节目中,朗伦律师事务所Lawren Legal主任律师张卓轩和听友们聊了聊集体诉讼的知识。



什么是集体诉讼?它与一般诉讼的区别是什么?

集体诉讼是指一群人或“一类人”由一名或少数具名代表提出的诉讼程序。相对一般的诉讼,集体诉讼通常多涉及公众利益,寻求获赔的金额通常巨大,发起诉讼的通常是群体中的少数人,提供诉讼资金的是专业的诉讼贷款公司。



集体诉讼开始前的最低要求是什么?

集体诉讼可以在以下情况下开始:



七人或七人以上对同一对象提出索赔; 该等申索与相同、相似或相关的情况有关,或因相同、相似或相关的情况而产生;和 这些主张至少引起了一个实质性的法律或事实共同问题。

例如,联邦法院全体法院确认,在对多个被告提起集体诉讼时,没有要求每个集体成员对每个被告都有索赔。只要有7人或7人以上(包括集体代表)对同一被告提出索赔即可。



谁可以提起集体诉讼?

集体诉讼通常由一个集体代表提起,该代表在诉讼过程中成为申请人。该代表代表所有集体成员提起诉讼。可以有一个以上的代表,在这种情况下,每个人都成为同一集体诉讼的申请人。在满足门槛标准的情况下,这是常见的,但群体成员之间还有其他差异,因此可以适当区分子群体。





通常,在诉状中没有列出集体成员的姓名,他们在很大程度上扮演着“被动”的角色。然而,在某些集体诉讼中,特别是在股东或投资者的集体诉讼中,被告往往寻求从样本类成员那里获得文件或发现细节,以协助评估责任和量值问题。在这种情况下,个别被告还会寻求除了集体诉讼外的个人诉讼。



什么是第三方诉讼资金?

集体诉讼一般是由第三方诉讼资金的专业贷款公司提供资金的。第三方诉讼资助人已经成为集体诉讼格局中根深蒂固和被接受的一部分。根据《澳大利亚联邦法院案件管理手册》,“事实证明,诉讼资金是澳大利亚大部分联邦和州一级的代表性诉讼的命脉。”澳大利亚市场上大约有25家活跃的资助机构。



第三方诉讼资金一直被批评为允许与实际纠纷没有直接利益关系的人进行和控制诉讼,并一直是众多法律挑战的对象。然而,在2006年,澳大利亚高等法院实际上批准了campbell Cash and Carry Pty Ltd v Fostif Pty Ltd (2006) 229 CLR 386一案的诉讼资金。在这一决定之后,澳大利亚的诉讼融资市场持续增长,由资助者支持的集体诉讼的比例越来越高。





出资人主要与集体代表签订协议,支付集体诉讼代表的法律费用,如果集体诉讼失败,则支付被投诉人的费用。作为回报,如果索赔成功,出资人将收回其资金,并获得判决金额的一部分,通常在20%到40%之间,这取决于案件的规模、和解的时间和所产生的成本。





最近,诉讼资助安排变得更加创新,与传统的固定百分比模式有所不同——包括纳入最高限额和分阶段增加佣金。





在本期节目中,听友们还咨询了父母和孩子交换房产、长期在海外工作的澳人在澳申请董事的注意事项、雇员能否批评经理等问题,张卓轩律师均做了详细解答。请您点击收听完整内容。



本节目仅供一般性参考,并无意提供任何个案法律建议,内容受作者原创保护,且作者与本台明示不对任何依赖本文任何内容而采取或不采取行动所导致的后果承担责任。





