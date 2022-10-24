在本期《现场说法》听众热线节目中，MurdockCheng律师事务所首席律师郑伟俊和听友们聊了聊对洪涝灾害造成损失的保险理赔话题。





郑律师表示，普通房屋保险不一定含洪水保险，业主要查看保险的具体条款所承保的范围。





在房屋受到洪涝灾害破坏的保险索赔中，有无洪水保险、损害是否由洪水造成、保险赔偿的范围及额度等是常见的理赔争议点。





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郑律师说，在资产受到恶劣天气损害后，投保人最好先向保险公司报告，而留存损害前的原始照片对提高保险索赔效率会有帮助。





在节目中，听友们还咨询了降雨导致泳池污染的保险理赔、房产由一人名下转为两人名下的增值税计算、海外人士为澳洲房产设立遗嘱等问题，郑律师均做了详细解答。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【现场说法】洪涝灾害房屋保险理赔中的常见争议有哪些？ SBS Chinese 24/10/2022 29:53 Play





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