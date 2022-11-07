新冠疫情前，从2019年11月16日开始，澳大利亚正式施行491签证政策。目前，该签证政策将满三年，第一批491签证持有者即将可以申请191永居签证。





在本期《现场说法》听众热线节目中，MurdockCheng律师事务所首席律师郑伟俊和听友们聊了聊491签证转191永居签证的话题。



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郑伟俊律师表示，491签证转191签证需要满足如下三个基本要求：



持有签证至少三年

持有签证期间满足至少3年的税前收入要求（$53900，可以家庭中收入最高的成员的收入为准）

遵守所有签证条款

郑律师说，申请人一定要在被担保的州生活，且需要重点留意491签证的8578-8581四条重要条款，如信息（护照、联系方式等）变更后，14天内要主动告知移民局；必须在指定的偏远地区居住、工作和生活；必须在28天内向移民局提供要求提供的材料；按时提交移民局的调查问卷，如果移民局要求面试，须参加。





在节目中，听友们还咨询了发廊雇主担保发型师的要求、永久居民未于一年中在自住房住满200天需缴额外税款、新西兰公民申请澳洲永居等待期离境、143类父母移民签证审批进度、签证过期但还未离境、婚姻破裂是否影响永居签证等问题，郑伟俊律师均做了详细解答。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【现场说法】491转191签证需要注意哪些条款？ SBS Chinese 07/11/2022 30:42 Play





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《现场说法》听众热线逢周二上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询法律或移民问题。



