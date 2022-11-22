绿茵场上的原住民身影：一项奖学金是如何培养原住民足球好手的？

半个多世纪以前，有人把一双足球鞋交给了约翰·莫里亚蒂（John Moriarty）。





那是一个永远改变了澳大利亚足球发展进程的时刻。





“当我开始踢足球的时候，我们参加了比赛，这很好。事实上，我被邀请为蓟港（Port Thistle）足球俱乐部的一支球队踢球。因为他们给了我一双球鞋，这让我加入其中。但对我来说，那是很好的一段时光，与进入澳大利亚的新移民见面。在那个时候，原住民没有任何公民权和所有的这些东西。足球给了我一个很好的开始。”





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作为“被偷走的一代”的一员，莫里亚蒂后来成为第一个入选澳大利亚国家队的原住民。





Socceroos coach Ange Postecoglou (left) speaks to John Moriarty. Source: AAP



从那时起，这位Yanyuwa人就把为年轻人提供一双像自己当年那样的球鞋作为自己的终身事业。





“我想，我的妻子罗兹（Roz）和我认为，我们应该为博罗卢拉（Borroloola）当地的孩子们提供一个项目，让他们有机会发展他们的游戏，并希望他们沿着我有幸走过的道路前进。也许通过男孩和女孩们——因为我们的项目是50比50，一半男孩一半女孩，这就是我们喜欢的方式，发展他们最大的能力，希望他们可以看到，世界是他们的舞台。”





Marra和Yanyuwa组女性沙迪内·埃文斯（Shadeene Evans）就是这些孩子中的一个。





与莫里亚蒂一样，沙迪内也出生在北领地东北海岸的小城博罗卢拉。





她在9岁时开始参加约翰·莫里亚蒂足球项目，后来成为该计划的第一个奖学金得主。





22岁的埃文斯曾经是澳大利亚20岁以下女子国家足球队成员，现在正为悉尼足球队效力。





对于沙迪内·埃文斯来说，她对足球的热情起始于2014年，当时，她与其他八个来自博罗卢拉的孩子一起去巴西旅行。





莫里亚蒂说，在参加第20届男足世界杯时，看到孩子们看着球员们在世界舞台上奔跑时的表情，他至今记忆犹新。





“当他们看到那些球员在球场上时，他们看到了技能。你可以看到这些，因为我们一起坐在看台上观看那些顶级球员。孩子们只是热爱足球，从球员们那里学到了大量的东西。”





自十多年前项目启动以来，该计划已经从博罗卢拉的120名学生，发展到包含北领地、新州和昆州的19个社区的2000多名学生。





为了给偏远地区的孩子们提供更好的健康和生活方式，项目主任杰米·莫里斯（Jamie Morriss）说，球场内外发生的事情是同样重要的。





“我们的项目在本质上是非常全面的，因为我们以足球为工具，创造积极的社会变化。但我们也围绕整体的健康和福祉，将之附加在项目中。因此，足球是我们开展每一次课程的物质组成部分，但我们也在每次课程中为学生提供新鲜的蔬菜和水果……以及通过呼吸练习，支持学生的情绪调节，从而增进福祉。然后，我们支持他们在回到教室时，感觉更稳定、更专注地准备学习。”





13岁的科林·沃尔什（Colin Walsh）是最新的奖学金获得者，这使他来到悉尼，入读Westfields体育高中（Westfield Sports High School）。





他的母亲迪德丽·布朗比（Deidre Brumby）说，这对科林的生活产生了巨大的影响。





“我非常自豪。这对我儿子来说是一生一次的机会，我为他骄傲无比。科林作为一个男孩，他不是最聪明的，但这个基金在学校和一切上帮助了他很多。所以，是的，这对他的影响非常大。”





莫里亚蒂说，本周，在世界杯上观看最好的球员亮相世界舞台，将激励更多原住民球员参加这项运动。





“在全国范围内展示这种水平的比赛，我认为这将对所有原住民孩子和所有澳大利亚人都是一种激励。”





他希望这一势头可以持续到明年，届时澳大利亚和新西兰将首次联合主办第九届女子足球世界杯。





女足世界杯的筹备工作正在进行当中，第一民族女性已经开始崭露头角。





组织者已经任命了一个由六名女性组织的文化小组，其中包括三名澳大利亚原住民和三名来自新西兰奥特亚罗瓦 （Aotearoa）的毛利人。





莫里亚蒂希望，这一机会可以增加原住民在足球运动中的代表性，并为来自偏远地区的年轻人提供更多途径。





“你看原住民孩子，他们是为这种体育而生的，那是一种世界性的游戏。而我们的孩子可以有通往它的路径，希望我们的一些孩子能站上世界舞台。我们认为，埃文斯也在这条路上。”





但是现在，所有的目光都集中在卡塔尔。在那里，世界上最好的球员都在争夺终极大奖。





“因此，所有人都会看到它的精彩。我们有时要在奇怪的时间观看，但我还是会看的。”





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