师资短缺、语言文化和资质壁垒夹击 移民中文老师在澳洲如何突围？

澳大利亚拥抱世界各地的移民。远离故土，但对祖（籍）国的语言、文化、传统等难以割舍，也正是这些纽带，让澳大利亚拥抱多元文化。





社区语言学校是寄托这种情怀和冀望的空间。在澳大利亚，社区语言学校从最早于1859年建立到目前，数量和学生人数不断增长，然而高需求的背后暗流涌动，包括师资短缺。





在全澳社区语言学校中，据估计有10万名学生和7000名老师。由于海外资质认可问题、语言和文化壁垒、生活压力等等原因，许多移民老师未能继续教学生涯。专家学者认为这些人才未能充分使用是社会的一大损失。



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学者：社区语言学校师资短缺源于对海外教师的依赖

周末，中文老师到中文学校授课，华人家庭将孩子送到中文学校是常见活动之一。





发展和挑战往往并肩同行。澳大利亚公立学校的师资短缺一直为各界关注，而在社区语言学校，这一问题同样尖锐。





在接受SBS普通话采访时，悉尼大学教授、悉尼社区语言教育学院（Sydney Institute for Community Languages Education）负责人肯·柯鲁克申克（Ken Cruickshank）表示，师资短缺情况不仅在中文学校存在，在其它族裔社区同样发生。



Professor Ken Cruickshank is the Director of Sydney Institute for Community Language Education，the University of Sydney. Source: Supplied 他介绍：“新州有3.7万名学生在社区语言学校学习……有62种语言，这是一个非常非常大的语言教育部门。”





据新州教育部信息，每周课外时间有3000多名老师在新州社区语言学校授课；社区语言学校由政府拨款支持，但由家长和社区领导者运营。





柯鲁克申克分析：“社区语言学校的师资短缺，因为经常依赖来自海外的教师。”





他提到，一些海外老师来澳之后，到社区语言学校教学通常属临时选择，在华人社区或其他族裔社区都是如此。





“有96%的中文教师是在海外出生的，她们会到社区语言学校教学，但是有的人当找到工作或有其它事情要做时，就会离开（语言学校）。”





“通常一些30多岁、40多岁的女性当孩子开始上学时，她们到语言学校教书，但后来继续深造或工作，就离开了。”





“年轻人他们有生活压力，这关乎收入和工作，他们倾向于继续前进。”





如柯鲁克申克所介绍：“社区语言学校老师通常在周六或周日上课，每周2小时。”当中很多是志愿工作者。





“他们很努力工作，希望语言学校继续运作。一些人已经做了20、30年。”





在社区语言学校中，还有另一些老师50多岁、60多岁，有的已是祖父母，他们是志愿教，喜欢教，并且一直在教。





但是，他们退休之后呢，当队伍老龄化碰上社区高需求的时候呢？





柯鲁克申克认为需要更好地制定继任计划，保持社区师资的可持续性。



悉尼大学教授柯鲁克申克对本地学生的跨语言和文化的能力抱有信心。 Source: AAP

“我无法理解为何这些技能被忽视了”

2021年8月，悉尼大学悉尼社区语言教育学院发布了一份报告《The Skills in Question》，剖析了新州社区语言学校教师专业学习的优势和需求。





这份报告对新州社区语言学校逾30%的志愿者老师在线调查，发现89%为女性；59.5%在澳居住超过10年（59.5%）；绝大多数（87%）拥有高等教育学历；总体而言79%希望在澳获得执教认证，希腊语老师这一愿望比例最高、为100%，印度语老师的比例为92.9%、阿拉伯语老师为89.1%和中文老师为87.4%。





这些社区语言教师来澳之前，绝大多数拥有高学历、任教资质和经验，对教学事业有抱负和热情，来澳之后希望能够继续在教学领域前行，但”这对他们来说非常困难“。





相当大的比例（44.3%）原来就拥有教育资质，但是最终只有4%成功（重新）进入澳大利亚的教育行业。





柯鲁克申克说：“在（社区语言）学校志愿任教的近1000名中文老师当中，约有800人想在澳大利亚成为教师，但只有约20人做到了。”





“在这1000名教师中，有500多人在中国曾是教师，他们中大约有450人在中国获得教师培训。”



我们还了解到，许多来自海外的工程师、医生、记者在社区语言学校做志愿工作，他们决定改变原来的职业方向，希望在澳大利亚成为教师。 悉尼大学教授肯·柯鲁克申克

在他看来，在海外接受过教育培训的教师未有充分发挥作用——不仅仅是在社区语言学校，而且是在教育系统里——对社会和个人发展来说都是很大的损失。





“即使是在财务上，他们也有多年的培训和经验。我无法理解为何这些技能被忽视了。国家能得到这些教师真是幸运之事。”



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“我们现在需要为他们提供途径”

2021年12月， 悉尼大学悉尼社区语言教育学院、西悉尼大学和澳大利亚天主教大学举办研讨会探讨社区语言教师的机遇和挑战，探讨如何帮助这些多元文化背景老师进入新州小学和中学。





在这些专家学者看来，教育领域面临的挑战之一是如何“确保教师队伍的多样性同样反映了学生的多样性”。



即使学生是（移民）第二代、第三代和第四代澳大利亚人，他们仍然想学习自己的语言，因为语言是他们的身份，这关于身份认同。

柯鲁克申克表示：”我们发现，社区里的中文学校非常致力于中文教育。“





如果这些海外移民老师能够得到更好支持和发展，无论对社区学校或者本地学校来说，“都大有裨益。 ”





而且当这些老师获得本地执教资质，不仅可以教授语言，还可以在其它科目的教学上发挥所长。





他说：“我们现在需要为他们提供途径。”





获得澳大利亚本地资质认证，对社区语言老师的职业衔接中无疑是重要的一环。



纽修威中文教育理事会主席刘朱瑞贞 Credit: SBS Chinese/Ranky Law 在谈到新州中文教师师资时，纽修威中文教育理事会（（Chinese Language Education Council Of NSW）主席刘朱瑞贞此前接受SBS普通话采访时表示，在新州，一些中文教育机构包括该理事会的中文学校受到政府的资助和，并接受监管，这对老师的教育水平和教育资质均有要求。





“如我们学校里许多老师是在大学里学习教育专业的，” 刘朱瑞贞说。



但并不是说会说中文就能来当中文老师，还是必须具备一定水平和经验，比如要有管理学生的经验和教学方法。 纽修威中文教育理事会主席刘朱瑞贞

她提到，一些老师原在中国学习中文，但其教学资质在澳未获得认可，因此也许要努力多年，才能获得相应的教学资格。





如果没有这类教学资格的话，“我们的学校不会聘请他们，”她说。



考虑从本地人才入手

面对种种实际的问题，柯鲁克申克教授认为，解决社区语言学校师资短缺的问题还可从本地人才入手，这是未来的希望。





“我们需要研究如何让澳大利亚本地出生的学生（毕业后）到学校去教学。”



“我们需要看的是，有这么多孩子通过社区语言学校学习中文和其它语言，参加高考语言科目。为什么我们不能考虑鼓励他们去当老师？一些中学生和20多岁的大学生有很好的中文和其他语言能力。”





他对本地学生的跨语言和文化的能力抱有信心。





“我见过在澳大利亚出生的学生，他们的中文口语和写作都很好，这取决于所接受的中文教育和动力。通常他们对文化也有很好的理解，因为在家庭文化熏陶下长大，很多学生的家长带他们回中国，”他说。





他提到，许多本地学生“会在中国呆上一段时间，会以这种方式学习。如果他们有动力和兴趣，对语言和文化也会非常了解。”



2022年“全澳中文朗诵比赛”于9月在麦考瑞大学举行。 Credit: SBS Chinese/Ranky Law

“教学在我心中”

那么，如果语言、文化、资质和技能各方面都游刃有余，留在社区语言学校是否仍是一些老师的职业选择？社区语言学校通常在周末授课，教学很多时属于志愿工作。情怀与梦想、生存和发展都需要综合考虑。





柯鲁克申克认为很多人仍然会在社区语言学校教学，因为“他们的承诺……他们是为社会去做的。”





“当我和教师交谈时，他们告诉我‘教学在我心中’，这是真的，”他提到，当有的老师后来进到学校工作时，甚至是全职工作时，往往还继续在社区语言学校做志愿工作。





“他们可能没有得到多少钱（报销）。对他们来说，这也可能很困难，但他们坚持下去，因为他们意识到这项工作有多么重要，” 他提到，“他们也会帮助其他教师，他们会帮助那些来教学的家长、提供良好的教学技能。我认为，如果社区语言学校能够付给他们更多的钱，这是件好事。”





他认为，应给社区语言老师更多的报销（reimbursement），虽然老师主要是志愿去教学，“但我认为应该为志愿者教师提供每小时至少30澳元的报销”。





谈到社区语言学校给老师提供的报销，柯鲁克申克说：“许多学校给老师报销费用，大约有20%的学校不给报销，但在中文学校里，有时教师会得到每小时10澳元到50澳元的报酬。”



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“好的老师能够适应”

“我们真的需要他们在学校系统里，因为我们师资短缺，问题是没有足够的双语和跨文化老师，”柯鲁克申克表示。





“无论是中文老师还是其它语言学校的老师，他们是一笔财富。学校如果拥有这些老师将会很棒。”





鉴于海外教师进入教学系统面临的障碍，柯鲁克申克认为“好的老师能够适应”，应为这些这些海外老师开辟多项途径进行培训，让他们学好英语、掌握相关技能，进而在教学路上前行，这些培训和课程已经在悉尼大学和西悉尼大学开展。





此前在接受SBS中文采访时，新州立法会议员斯科特·法罗（Scott Farlow）提到：“新州中文学校是一个关键部分，能够确保人们保持他们的文化联系”。





新州教育部表示，新州社区语言学校项目有助于建立强大的社区，有助于在澳大利亚建立对不同文化的尊重。





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