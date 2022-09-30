悉尼华人重视中文学习“童子功”：家风浸润 游历大江南北 疫期坚持网课

暂别两年、上周六再度回归的“全澳中文朗诵比赛”，已经在悉尼落下帷幕，然而众多孩子学习中文的旅程仍在继续。





在SBS普通话节目的采访中，多个华人家庭表示她们非常注重让孩子从小学习中文。在他们看来，对孩子中文“童子功”的打磨，将让孩子与母国语言文化的联系更为紧密，同时对孩子将来的发展也更有裨益。





新州立法会议员斯科特·法罗（Scott Farlow）在接受SBS普通话节目采访时，强调了社区民众能够庆祝、培育和保留其文化背景的重要性。





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他说：“澳大利亚是世界上最成功的多元文化国家，而这个多元文化国家 ，赖以成功的其中一个部分是要确保民众能够庆祝、培育和保留他们的文化背景——这对我们澳大利亚来说有巨大的好处。”



新州立法会议员斯科特·法罗（scott farlow） Source: SBS 法罗提到，在新州有五十万人具华裔血统 。“我们拥有这样一个丰富的文化群体，可以作为两国之间的桥梁。”





悉尼三个华人家庭分享了他们的孩子从小学习中文的历程——有三代同堂家庭的氛围和影响，有带孩子走大江南北的实地体验，还有在疫情当中即便是长期的网课也仍然坚持不懈的步伐……



家庭的氛围和影响：三代同堂 重视传统





家住悉尼的Daniel，今年读小学4年级，已经学习中文四年。 在刚刚结束的“全澳中文朗诵比赛”的7到9岁A组团体赛中斩获第一名。





说起孩子学习中文的过程。Danniel的妈妈Linda Hu说，孩子喜欢学习中文可能得益于家庭的氛围和鼓励；中文学校的教育和活动，以及传统或当代、中国或其它国家的中文动画片和绘本等等。这一切合力促进了孩子对中文的兴趣。





Linda说：“我们家有爷爷奶奶外公外婆，可能他（Daniel）就是跟老人接触比较多，再加上我们一直鼓励他学、讲中文。”





“我觉得他非常喜欢中国，还有中国的文化，比如说像我们家，因为有老人，家里中国传统的节日比如中秋节、春节都会有很多传统的仪式和食物。”





“而且他的学校，就是中文学校也会举办一些活动，比如说上次中秋节，学校会教孩子们做月饼、写春联、猜灯谜。他们会得到一些奖励，”Linda觉得这对孩子来说都是一种激励。



Kevin Qin（左）和Daniel（右） Source: SBS 举家大江南北游玩 促进孩子学中文兴趣





今年9岁的Kevin Qin家住悉尼，同样就读小学四年级。他和Daniel是队友，一起获得此次中文朗诵比赛7至9岁A组第一名。





Kevin已经学习中文3年，这是他第一次参加中文朗诵大赛，也因此深受鼓舞。





对于Kevin来说，学习中文是有趣好玩的过程，这是“因为我有朋友”一起在中文学校学习，以及“可以学新的东西”。





中国古语有言：“读万卷书，行万里路。”在旅途游眺当中感受风土人情、开阔心胸、增长见识，这强调知行合一的重要。





对于这点，Kevin的妈妈Luyun Shi有很深的感受。





Luyun谈到孩子学习中文从一开始“不太愿意”到“如今喜欢”的过程，这当中在中国的游历体验起了重要的作用。



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“我们家（孩子）刚开始的时候是不太愿意学，然后我跟他说了，因为我们都是中国人，爸爸妈妈都是说中文的。我是从带着孩子去中国玩一次之后，回来的时候他就开始愿意接受中文教育了，”她说。





在中国他们游历多地。由于许多地方的介绍都是中文，孩子暂时看不懂，Luyun也借此机会鼓励孩子学习中文。





“我说，对吧，你现在那么喜欢玩，你既然想要玩的话，你还要认字……中国那么大，我们还有很多地方要去。你把中文学好，妈妈下次带你去中国大江南北，我们都去看一看。”





2021年疫情期间， Kevin和家人回了一趟中国。“5岁去的时候印象还不深，然后他8岁的时候又去了（中国）一次，回来的时候就不一样了，”她说。





在Luyun看来，对于孩子学习中文，除了实地体验，家长的鼓励和陪伴同样重要。





“他跟弟弟平时在家一直说英文，我建议他们在家要说中文。”





“刚开始时做作业不太想做，但是我说没关系，你把你会做的先做，不会做的妈妈陪你。”





让她欣慰的是如今孩子能够比较自觉地去学中文了。





“哪怕是上网课，我们也从来没停过课”





悉尼华人何雪君的两个孩子卢子乔（Isabella Lu）和卢子悦（Ella Lu）同样也是从四五岁开始学习中文。卢子乔今年12岁，从五岁开始学习中文；卢子悦今年七岁，从四岁开始学习中文。





“孩子在家讲粤语，但是在中文学校则是学习国语，” 何雪君说，长时间的持续中文学习背后，除了有孩子的努力，还需要家长的坚持。



何雪君和两个孩子卢子乔（左二）、卢子悦（左一） Credit: SBS 她说：“能够让他们从幼儿园五岁、六岁开始，一直学，直到他们到高中，家长的支持非常非常重要，每个礼拜固定时间去接送，哪怕是有其它活动，也不会去停止中文学习。”





身为中文老师的何雪君认为，语言的学习是长期性的，而效果也需要一段长的时间才能显现出来。





“语言学习它本身来说，并非一年两年就可以见效。但是如果一直坚持学下去的话，哪怕每个礼拜只是一节课，然后等到他们出来工作……他们就会发现多一门语言，可以跟我们华人社区里面不同的人沟通是非常非常重要的。”





谈到这种持之以恒，又有哪些方法让孩子能够坚持学习、喜爱中文呢？何雪君介绍了自己认为比较行之有效的方法.





她表示，首先鼓励孩子不间断地坚持上中文课程，其次是家长要督促孩子做功课，再次是参加一些中文的赛事和文化性的活动，并且向孩子介绍一些传统节日的习俗。她认为这些对培养孩子对语言和文化的兴趣都很有用。





对于过去两年多新冠疫情和防控措施的影响，何雪君表示，这给中文学校和孩子都带来一些挑战； 但尽管如此，孩子的中文学习并没有中断。





“我们过去两年最主要的时间都是在上网课，确实是有一些挑战。尤其是学语言本身，它是一个沟通的过程，就是跟老师跟同学们在一起，在课堂里除了学习之外，他们还会有沟通的时间。但是如果网课的话，这个（沟通）机会确实是少了很多，”她说。





“我觉得非常不容易，就是过去两年，哪怕是上网课，我们也是从来没有停过课，能够坚持下来；然后等到现在，我们的朗诵比赛又回来了，所以还是很开心的。”



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