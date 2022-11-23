澳洲年度词汇“Teal”：联邦大选中的青绿色浪潮

澳大利亚国立大学（ANU）的专家将“Teal”选为2022年的年度词汇。





Teal原本用于形容颜色，青绿、蓝绿色或茶色，甚至与一种鸭子的品种相联系，而现在，这个词在澳大利亚英语中有了另一种含义。





这个词在今年的联邦大选中崭露头角，由独立候选人组成的“青绿色”浪潮在一些席位上成功挑战了政府议员。





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设在澳大利亚国立大学的澳大利亚国家词典中心每年都会选择一个在过去12个月中在澳大利亚风靡一时的词或表述。





该中心的高级研究员马克·格温（Mark Gwynn）表示，今年的选择相对容易，因为这个词在整个选举活动中很突出，被持续广泛使用，而且看起来可能还会被谈论一段时间。





格温先生说：“Teal这个词已经与澳大利亚政治中的一个新的、重要的运动联系在一起，而且在语言学上也是一个富有成效的词。”





虽然这个词起源于这些高调的候选人在其宣传材料中使用的颜色，但它很快就延申出了更大的意义。





格温先生说：“这个颜色代表了一个独立和强大的女性声音对抗体制的运动。”





“随着成功的青蓝色候选人开始在新议会中确立自己的地位，看看这个词如何演变，或者说如何继续下去，将会很有意思。”





近年来，该中心的年度词汇入围名单一直被与COVID-19大流行有关的短语所占据。今年，名单上的两个词反映了大流行持续的社会和文化影响。但是，新的文化趋势也得到了体现，例如对eshays的主流讨论，以及经济危机的影响等。





2022年年度词汇的完整入围名单包括：



cooker：一个贬义词，指参与抗议强制疫苗接种、封锁和其他一系列被认为是侵犯个人自由的问题的人。



eshay：青少年或年轻人，属于与反社会行为有关的群体，其特点是穿着某些品牌的服装。



quiet quitting：雇员不愿在职位指定工作时间与职责范围之外额外付出。



shrinkflation：一种商业做法，预包装产品的尺寸、数量或质量“缩水”，而价格保持不变或上升。