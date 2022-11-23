悉尼活动人士Danny Lim在警方逮捕行动中受伤 网民为其筹款支援

林先生周二（11月22日）在悉尼维多利亚女王大厦（QVB）附近被捕的视频在网络上广为传播，从视频中可以听到他呼救的声音，两名警察似乎强迫他仰面扑倒在瓷砖地面上。





林先生据信已年过七旬，他因常身挂一个三明治标牌出现在悉尼街头而为人熟知。



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刑事律师克里斯·墨菲（Chris Murphy）周二在网上分享了这段视频，他在推特上说，林先生的状态很差，当时正在等待脑部扫描。





墨菲在推特上说：“诊断出内部颅骨损伤。”





在GoFundMe发起募捐活动支持林先生的柯斯蒂·麦克（Kirsty Mac）形容他为一名受人爱戴的社区成员，为遇到的每个人都带来微笑。





她写道：“丹尼将需要大量时间来恢复”，“让我们向丹尼表达他被如此爱戴，并帮助他康复。”





麦克女士说，资金将直接交给林先生，由他决定如何使用。



她写道：“如果丹尼选择在民事案件中起诉警察——通常法律费用会从赔偿金中支付——因此，可以认为这些资金不太可能用于法律诉讼。”





“我们的目的是让丹尼能够将这笔钱用于他在康复期间所需的东西，那些让他感到舒适的东西。”





筹款活动发起后不到一天，已筹集到的金额便已达到了原定的2000澳元目标的两倍。





麦克女士自我介绍说是一名单口相声演员，“在类似的情况下被警察殴打”。





林先生曾任市议员，也是城市街道上的常客，他因为他身挂的标志上写着“SMILE CVN'T! WHY CVN'T?”而在2017年和2019年被逮捕过。





他两次都在法庭上胜诉，2019年悉尼的一位地方法官对逮捕人员的行为进行了严厉批评。





地方法官杰奎琳·米利奇（Jacqueline Milledge）说，法律关注的是什么会冒犯“假设的理性人”，而不是那些“脸皮薄（或）容易被冒犯的人”。



新州警方表示，周二事发时，林先生“被要求”离开但他本人拒绝离开，之后警方于上午11点左右赶到QVB。





一份声明中说：“警方称警察向该男子发出离开指令，而他并未遵守。”





“该男子抵抗警察而致其颧骨受伤后，停止了针对他的逮捕行动。”





警方表示，他们已经审查了该事件发生时的随身视频。



