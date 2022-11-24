如何在2022年维州选举中投票?

要点 在维州，如果民众已登记参加投票，那么就必须在所有的联邦、州和地方议会选举中投票；

维州选举委员会使用30多种语言提供选举信息；

全州的学校、教堂、社区中心和其它场所已经设立大约1750个投票中心。

超过110万人在投票日之前已经投票，他们要么通过邮寄投票，要么前往提前投票中心投票。这一人数创下了历史新高。





大约440万维州人则将参加本周六的州选举投票。





现任州长丹尼尔·安德鲁斯（Daniel Andrews）在2014年和2018年的选举中获胜，如今他将寻求第三个任期。





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与四年前的选举一样，这一次选举安德鲁斯的主要对手还是自由党领袖马修•盖伊（Matthew Guy）。





维多利亚的议会采用“两院制”。





在维州第60届议会的竞选中，候选人将竞逐立法议会（下议院）的所有88个席位和立法委员会（上议院）的40个席位。



Victoria Opposition leader Matthew Guy (left) and Premier Daniel Andrews (right) on the campaign trail in early November 2022. Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE 邮寄投票申请已经在11月23日关闭，但选民仍可在11月25日（周五）下午6时前在提前投票中心投票。





投票日为11月26日

全州的学校、教堂、社区中心和其它场所设立了大约1750个投票中心，将从早上8点开放到下午6点。





选民进入投票中心后，投票官员将询问其名字，以及是否已在2022年维州选举中投票。





核实选民身份完毕，该官员将为其提供两份选票，一份是下议院选票，另一份是上议院选票。



Victorian Opposition Leader Matthew Guy (left) and Victorian Premier Daniel Andrews during a Remembrance Day 2022 Ceremony at the Shrine of Remembrance in Melbourne, Friday, November 11, 2022. Source: AAP / JOEL CARRETT/AAPIMAGE 工作人员将会详细说明如何填写每份表格，然后引领选民到个人投票点。





选民填毕这些表格，需将它们折叠好，放在投票站出口附近对应的投票箱里。





正确填写表格很重要，否则投票将被视为“非正式投票”而不被计算在内。



投票为强制性

在维州，如果选民登记投票，则必须在所有联邦、州和地方议会选举中投票。





未有投票者可能会被 罚款 。



受水灾影响、身处其它州和海外的选民都可以投票

11月26日，即使选民在海外或在州际旅行，也同样拥有自己的发言权。





维州选举委员会列出了 可以投票的州际地点 ，还提供了如果选民在海外如何下载选票的信息，以及27个全球选票收集点的详细信息。



多种语言的选举信息

维州选举委员会使用 30多种语言 提供如何登记投票、候选人信息搜索和如何投票的信息。





一些官员还将在部分投票站工作，他们可以用英语以外的语言提供信息。





他们将会佩戴相关标记，方便选民了解他们会说哪种语言。





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