“精疲力尽”：新州护士和助产士今年第四次罢工

要点： 护士和助产士呼吁强制规定护士与病人的比例；

周三，新州各地举行了罢工集会；

新州护士和助产士协会称，从业人员“精疲力尽”。

新州护士和助产士们再次走出医院、走上街头，要求强制规定护士与病人的比例，并取消工资上限。





周三中午前不久，数百人聚集在悉尼中央商务区，从海德公园沿着麦格理大街向州议会行进，高呼人手不足和过度劳累。





随后，新州全州各地都举行了类似的罢工活动，为期24小时的罢工将持续到周四上午7点。





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工会希望护士患者比例保持在1比4，并称尽管有证据表明其它州已经开始采用的这一比例可以改善病人的治疗效果，但新州政府在与工会的讨论中仍坚持己见。



“我还能做什么，去超市打工吗？”

新州护士和助产士协会（NSWNMA）秘书长沙耶·坎迪什（Shaye Candish）说，该州的从业人员“精疲力尽”，并有可能放弃卫生系统的工作。





坎迪什说：“像昆士兰和维多利亚这样的州正在积极鼓励新州的护士和助产士跨州前去工作，因为他们有相关规定控制护士患者比例。”





刚刚参加工作一年的护士Vanessa说，她经常上白班，护士与病人的比例是1比6，偶尔是1比8——需要照顾的患者人数是工会要求的两倍。





“我今年才刚刚开始，但我已经筋疲力尽了，”她告诉澳联社（AAP）。





“更好的薪酬将是一种奖励，但对我来说，更重要的是安全的员工水平。”





她曾考虑跨州搬家或完全离开这个行业，但她仍在坚持，希望状况有所改善。





“我有还有助学贷款要还，”她说。





“我还能做什么，去超市打工吗？”



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绿党承诺全面实施工会支持的比例，而工党则同意在不依法强制规定护士人数的情况下，采用更安全的患者比例。





新州工党领袖克里斯·明斯（Chris Minns）表示，他理解医务人员离职的决定，但在被问及立法改革时，他提到了预算限制。





“新州的预算状况很艰难。我们有1800亿的债务，这是该州有史以来最大的债务，”他说。





他说，通过奖励制度来实现更安全的护士患者比例，比通过议会立法来实现要更好。





他说：“我们理解工会宁愿通过法律体系来实现它……我们认为这是一个更好的体系，可以获得更好的结果。”



威尔士亲王医院的资深护士盖琳·沃森（Gaelyn Watson）告诉澳联社，在过去的几年里，她亲眼目睹病房的条件在下降。





“在我的职业生涯中，我从未见过如此不满意的护士，”她说。





“多年来，这种情况一直在增加，直到达到临界点。”





沃森说，如果不作出改变，病人将继续受苦。





沃森说：“我们来到这里是因为我们关心我们州民众的健康，显然比本届政府关心得更多。”





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