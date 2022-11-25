澳洲消费者迎购物季 “黑色星期五”销售的真正成本是什么?

要点 据预测，澳大利亚人将在11月24日至28日的“黑色星期五”促销活动期间消费约62亿澳元；

这一始于美国的年度促销活动已经成为全球的主要购物活动；

随着消费者在促销期间纷纷购物，倡权者发出警告，地球和快时尚服装工作者将为此付出代价。

“黑色星期五（Black Friday）”和“网络星期一（Cyber Monday）”是零售业一年中最大的两个促销活动，消费者纷纷购买商品，而倡权者警告说，这种促销活动对环境和生产消费品的工人来说都是有害的。





对许多购物者来说，这些促销活动提供了一个在假日销售前购买礼物的机会，但批评者说这刺激了过度消费。





那么在消费者省钱之时，工人和环境为此付出了什么?



了解“黑色星期五” 这一促销活动在澳规模有多大？

“黑色星期五”和“网络星期一”的促销始于美国，在感恩节的第二天进行，为期四天。





人们在11月的第四个星期四庆祝感恩节，这样许多美国人在周末前的星期五就有了一天的空闲时间。





零售商抓住这个机会，将这一天变成销售日，并在节日期间继续赚取利润。





费城的警察在上世纪五六十年代创造了“黑色星期五”这一名称，因为来自郊区的大量人群在假日周末入城购物，造成了交通堵塞、入店盗窃甚至暴力等问题。





后来，这个促销活动在20世纪80年代被零售商推广，希望有利于财务报表从赤字（红色）转变为盈利（黑色）。





“网络星期一”这个名称则是零售商后来新创的名词，旨在鼓励购物者网购。



多年来，这一促销活动已经扩展到世界各地，规模逐年扩大。





今年的“黑色星期五”是11月25日，“网络星期一”是11月28日。





据澳大利亚零售商协会（Australian Retailers Association）和罗伊·摩根（Roy Morgan）的预测，2022年，澳大利亚人在这一促销期的消费预计将达到62亿澳元。





这比2021年同期数额增加了2亿澳元，相当于每分钟消费将近108万（1076389）澳元。



“黑色星期五”如何损害环境？

致力于减少浪费的“回旋镖联盟（Boomerang Alliance）”的负责人杰夫·安吉尔（Jeff Angel）说，消费者在“黑色星期五”促销期间经常购买的商品，连同它们通常用的塑料包装，最终都被扔进了垃圾填埋场。





他说：“我们发现相当多的产品，比如快时尚商品、让人很容易失去兴趣和使用期限都非常有限的玩具，以及其它类型的短消品被扔进垃圾填埋场，这意味着巨大的资源浪费，还会导致污染。”





“事实上，这些商品的生产速度如此之快，意味着更高的能源足迹和碳足迹；再者，在澳大利亚，过度的包装几乎没有被回收。”



Black Friday sales Source: AAP 安吉尔说，那些试图把不想要的物品或包装放入回收箱的人，可能也在不知不觉中造成了过多的垃圾和填埋。





他告诉SBS新闻，澳大利亚的回收率并不高，尤其是在REDcycle项目失败之后。





“所有这些产品都过度包装。在塑料包装方面，只有13%的塑料包装被回收利用……我们的目标是到2025年达到70%，但我们离这个目标还很远。如果我们不回收，那么它们就会进入垃圾填埋场，”他说。



那些制造了这些商品的人付出了什么？

谈到“黑色星期五“的销售，环境问题并不是唯一令人担忧的因素。





人道主义组织警告说，过度的消费和生产也对快时尚服装工人有害，当中许多人得不到能维持生计的报酬。





反贫困的慈善机构澳大利亚乐施会（Oxfam Australia）的首席执行官林恩·摩根（Lyn Morgain）说，“黑色星期五”的循环和需求的增长可能会对服装行业工人造成伤害。





“绝大多数服装行业工人没有得到足够的报酬，”她说。





“毫无疑问，快时尚和伴随这个循环的商业行为对工人来说不一定是好事。”





摩根女士表示，数据显示，服装行业的收入在过去两年里增长了18%，去年的利润达到10亿澳元。





“这个行业有能力给女性支付合理的报酬，”她说。





“我们需要消费者不再把价格作为唯一的衡量标准，要明白价格的背后可能意味着很多东西。如果他们知道这些东西，他们可能会感到不舒服。”



shopping Source: AAP

如何改善“黑色星期五”?

倡权者认为，政府和企业也有责任改善商业行为和回收项目。





阿纳塔·萨卡尔（Anaita Sarkar）是Hero Packaging的首席执行官和联合创始人，该公司向电子商务企业销售可持续和可堆肥包装。





她说，虽然许多消费者和企业越来越有道德意识，但像“黑色星期五”这样的购物活动仍然带来不好的影响。





“现在的问题是，很大一部分负担确实在消费者身上，因为很多大企业都没有注重于如何使销售期促销具有可持续性。”





萨卡尔表示，政府和大企业应该实施更可持续的措施。





“这是一个等级结构，政府需要制定政策，规定企业能做什么和不能做什么；企业也需要开始承担责任……”





她提到一些大企业仍然在使用便宜而具有污染性的一次性塑料。





“一次性塑料是地球上持续时间最长的材料之一，但是它的使用时间最短，尤其是在‘黑色星期五’、‘网络星期一’和圣诞节这样的时候。”





萨卡尔表示，除了使用可回收或可堆肥的包装外，大型和小型电子商务企业还可以选择多种做法。





她表示企业可以去做很多速赢的事情，比如在网站上添加一个插件来测量碳排放，或者是要求客户增加一澳元来抵消碳排放等等。





记者已联系澳大利亚零售商协会（Australian Retailers Association）就此置评。





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LISTEN TO SBS早新闻（11月25日） SBS Chinese 24/11/2022 13:47 Play