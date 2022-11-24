新州政府推出全新工作计划 为国际学生就业牵线搭桥

新南威尔士州是全国规模最大同时最为多元化的经济体。新州政府致力解决目前劳动力市场人才短缺问题，为此宣布实施一项全澳首创的全新计划，为国际学生牵线搭桥，与本州各地雇主建立直接联系，从而扩展就业前景。
企业、投资及贸易部长Alister Henskens表示，新州政府已经通过下属机构Study NSW（新州国际教育署）与引领本州劳务人才市场的SEEK公司结成合作伙伴，共同落实新南威尔士州国际学生就业之路计划（NSW Jobs Connect for International Students）。
他说：“新州目前国际学生人数超过13.6万人，他们努力学习，积极融入本地社区，为他们的未来作出了巨大投资。无论是在他们求学期间，还是毕业之后，我们都应该为他们提供支持。这一点至关重要。”
“这项创新计划将帮助学生甄别合适的工作机会，并为新州各地的雇主与这一实力雄厚、多元化及稳定可靠的人才资源建立联系。毫无疑问，这将有助经济发展，从而确保新州拥有更加光明的未来。”
从11月24日开始，SEEK招聘平台提供“#NSW Jobs Connect”搜索过滤设置，让国际学生简便快捷地识别雇主发布的工作机会。Allianz保险公司以及新州癌症理事会（Cancer Council NSW）等大型商企机构已经加入本项计划。
SEEK招聘平台政府公关事务总Kadi Taylor表示，这项首创计划目前正在试运作期间，已经参与的商企涵盖金融、建筑、制造及技术等多个行业。
她说：“许多雇主不知道国际学生在学习期间和毕业之后都允许工作。事实上，很多人在完成学业后有权工作长达六年。”
“这项计划旨在通过我们的招聘平台以及各类面对面的活动，使学生与雇主建立联系，不仅为双方拓展机会，同时也能彼此汲取有助成长发展的知识与技能。”
澳洲Allianz保险公司首席人力资源官Vicky Drakousis欢迎州政府推出的这一新举措。
Drakousis女士说：“这项计划使我们有机会接触全新的人才资源，从而支持本公司的业务增长。与此同时，国际学生也可能获得宝贵的职业发展机会。我们相信，这些国际学生将为Allianz带来全新的洞悉力以及多样化的思维。”
有兴趣加入这项计划并招聘国际学生和毕业生的新州雇主可以递交意向书。
正在寻找工作的新州国际学生或毕业生可以访问网站查找已经登记加入这项计划并能提供就业机会的商企机构。