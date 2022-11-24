新州政府推出全新工作计划 为国际学生就业牵线搭桥

新南威尔士州是全国规模最大同时最为多元化的经济体。新州政府致力解决目前劳动力市场人才短缺问题，为此宣布实施一项全澳首创的全新计划，为国际学生牵线搭桥，与本州各地雇主建立直接联系，从而扩展就业前景。





企业、投资及贸易部长Alister Henskens表示，新州政府已经通过下属机构Study NSW（新州国际教育署）与引领本州劳务人才市场的SEEK公司结成合作伙伴，共同落实新南威尔士州国际学生就业之路计划（NSW Jobs Connect for International Students）。





他说：“新州目前国际学生人数超过13.6万人，他们努力学习，积极融入本地社区，为他们的未来作出了巨大投资。无论是在他们求学期间，还是毕业之后，我们都应该为他们提供支持。这一点至关重要。”





“这项创新计划将帮助学生甄别合适的工作机会，并为新州各地的雇主与这一实力雄厚、多元化及稳定可靠的人才资源建立联系。毫无疑问，这将有助经济发展，从而确保新州拥有更加光明的未来。”





从11月24日开始，SEEK招聘平台提供“#NSW Jobs Connect”搜索过滤设置，让国际学生简便快捷地识别雇主发布的工作机会。Allianz保险公司以及新州癌症理事会（Cancer Council NSW）等大型商企机构已经加入本项计划。





SEEK招聘平台政府公关事务总Kadi Taylor表示，这项首创计划目前正在试运作期间，已经参与的商企涵盖金融、建筑、制造及技术等多个行业。





她说：“许多雇主不知道国际学生在学习期间和毕业之后都允许工作。事实上，很多人在完成学业后有权工作长达六年。”





“这项计划旨在通过我们的招聘平台以及各类面对面的活动，使学生与雇主建立联系，不仅为双方拓展机会，同时也能彼此汲取有助成长发展的知识与技能。”





澳洲Allianz保险公司首席人力资源官Vicky Drakousis欢迎州政府推出的这一新举措。





Drakousis女士说：“这项计划使我们有机会接触全新的人才资源，从而支持本公司的业务增长。与此同时，国际学生也可能获得宝贵的职业发展机会。我们相信，这些国际学生将为Allianz带来全新的洞悉力以及多样化的思维。”





有兴趣加入这项计划并招聘国际学生和毕业生的新州雇主可以 点击此处 递交意向书。





正在寻找工作的新州国际学生或毕业生可以访问 Study NSW 网站查找已经登记加入这项计划并能提供就业机会的商企机构。



