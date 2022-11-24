澳版“梨泰院”事件：墨尔本演唱会发生踩踏事件

美国R’n’B歌手Steve Lacy在墨尔本举行首场巡回演唱会《Give you the world tour》，数以千计歌迷翘首以待。





但由于该场演唱会的门票都是普通门票，进入场地后的观看位置是以先到先得的形式进行，导致数千名歌迷在场外等候数小时，希望尽可能占取位于舞台附近的有利观看位置。





晚上7点左右，体育场开放入场，歌迷们随机蜂拥而上，冲向场馆方向，导致踩踏事件发生。





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其中一名在场的21岁乐迷巴克尔（Lisette Buckle）表示，人们涌向大门方向，她担心民众可能会因此受伤。





维州紧急救援服务证实，他们在晚上7点20分左右曾接报有关在Join Cain体育馆外发生的事故，但由于没有严重伤亡报告，因此并未出动人员。





而现场混乱吓人的一幕被上传至社交媒体。





不少粉丝与家长对本次演唱会的策划安排大肆批评。一位粉丝家长发文称，门一开，一大群有男有女的“暴徒”就冲了进来，但保安却没采取任何行动。





也有人表示“这场音乐会是他参加过最差的活动”、“甚至不像一场音乐会”。





在社交媒体上表示自己当时在场的乐迷达克沃斯（Abbey Duckworth）说，对于踩踏事件的发生，她感到相当痛苦，并将此次事件与2021年Astroworld人群拥挤事件相较。





她说：“每个人都在逃，然后你就被困在这群人中，与朋友分开得越来越远。”





该活动保安团队的一员卡托（Nicholas P. Cato）称，现场状况基本失控。





不少人也在社交网络上留言，表示为什么民众还没有从前段时间韩国梨泰院发生的踩踏事件中得到教训？



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意外发生后，不少人将事故发生的主因归咎于主办方管控不力，没有对人流做出管制，只顾给活动参与者手上分发腕带。





20岁的乐迷马丁 (Georgia Martin) 表示，她对活动主办方Frontier Touring和墨尔本奥林匹克公园对演唱会的处理感到失望。





“管理层低估了活动的需求，”她认为。





据报道，Steve Lacy在9月宣布举行澳大利亚巡回演唱会，但演出被安排在仅可容纳约2000人的场地，门票数分钟内火速售罄。





主办方随即决定将演唱会移至更大的场地举行，并增设了悉尼场次的演出。





本周二的场地约可容纳7500至10900人。





此外，火遍亚洲、广受华人喜爱的韩国女团Black Pink将于明年6约在澳大利亚举行多场演唱会，但举办场地暂未公布。





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