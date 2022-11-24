“黑五”购物五大贴士

传统上，“黑五”是美国的大型购物节，不少商家会推出不同类型的推广、折扣，不少民众也为“圣诞节”送礼作准备，以节省开支，而这种风潮也从美国蔓延至全球。





“黑五”的折扣一般在同周的周一开始，家电、家具、美妆、衣饰、旅游服务等都覆盖到。





但在各种优惠折扣下，如何才能将优惠最大化，用最少的钱买到同样价值的产品，通过一些常用的应用程序、不同支付工具、留意条款，先做足功课就能成为精明消费者。



Advertisement

善用搜索器

现今，不少搜索器都具有比价的功能。只要使用者把想购买的商品名称输入搜索器中，网站便会通过大数据搜索出“自动价格”，并会显示出不同商家提供的不同价格。 （但请留意，若商家提供优惠码在付款时输入，价格未必能显示。）



使用搜索器比价

善用Price Match （价格匹配）

通过搜索器得到最优惠价格，并不意味消费者必须要光顾显示价格最低的商户。





在澳大利亚，无论电商还是实体零售店，不少也提供 Price Match 或 Beat the Price 承诺。其中包括不同零售业巨头，如JB-HIFI、Harvey Norman、The Good Guys、David Jones、Myer等。部份零售商还提供beat the price 5% 或10%，意味着将在最低价格外，提供额外5-10% 的折扣。



善用礼品卡推广

澳大利亚连锁超市巨头 Woolworths 及 Coles，不时推出礼品卡推广，包括礼品卡折扣或超市会员卡积分回赠，一般最高折扣为礼品卡面值15%。





不少华人都会把握折扣推广，囤购大量礼品卡以购买家电、手机或其他平日较少打折的产品，使产品变相打折。因此，在超市在推广期间，不少热门礼品卡也会消失。





此时，读者可以利用部分商户提供的 Price Match 承诺，因承诺或涵盖超市经常作出推广的礼品卡。





同时，礼品卡也可在与店铺 Price Match 政策配合使用。





但读者也需留意，礼品卡等同金钱，需妥善保管。过去，也有不少华人曾在社交媒体分享礼品卡被盗刷、意外“被清零”的经验。



善用不同的返现网站或应用程序

澳大利亚有不少返现网站或应用程序，消费者通过网站或应用程序内的链接直接网购，便可以享有列出不同比例的返现。





在“黑五”期间，这一些返现网站推出的返现或比平日大幅增加。而每个不同网站合作品牌有所不同，返现比例也可能大有不同。





但这一些返现网站的返现金额可能设有上限，而由于每个网站条款不同，其上限也有所不同。





因此，读者也需考虑有关因素。在购买大额商品时，或可细阅条款，是否可“分单”购买。





另外，返现一般不接受礼品卡作为全部或部分付款方式，所以消费者必须谨慎。



返现应用程序

善用不同支付方式

“先买后付”是在澳大利亚极受年轻人欢迎的支付方式。市场上“百花齐放”，为了争夺在市场上的份额，不同的“先买后付”服务公司，推出不同推广手法。





即使用其支付工具衍生出的虚拟信用卡付款，便可取得返现。





适逢黑五，不少公司提供的返现也“加码”，大多也可与返现网站的返现叠加使用。





除此以外，部分银行的消费卡或信用卡也推出现金返现，只要通过信用卡消费，便可取得一定比例的返现，高达5%。





部分银行手机应用程序内也有不同的返现，但必须要预先激活优惠。





各银行有不同产品，消费者可根据需要向银行查询。





“黑色星期五”虽然是消费好机会，Finder 的购物专家雅格 （Chris Jager） 鼓励消费者在购买前进行研究。





他说：“‘黑色星期五’期间有很多垃圾——旧科技、过季衣饰和质量可疑的不知名品牌。”





但在消费之余，也注意不要过度消费。





全国债务支援热线（National Debt Helpline）的财务辅导员罗森（Kristy Robson）表示：“我们访问了一些人，他们因为欠下多笔‘先买后付’账单，连租金也交不起，甚至连买食物的钱也没有。”





他们用“先买后付”的方法来购买生活必需品，但却陷入债务的漩涡中。





罗森建议消费者只同时用“先买后付”方式购买一至两款产品，并且定期还款，避免迟交罚款。





由于“先买后付”服务并未被归类为信贷提供者，而且部分服务商所收取的是“费用”而非“利息”，因此不受《全国信贷条例》（National Credit Act）监管。





助理国库部长斯蒂芬·琼斯（Stephen Jones）表示，虽然该行业的行为守则至今为止运作良好，但随着行业的成熟，需要更强有力的监督。





如果你在管理债务遇上困难，请致电全国债务支援热线1800 007 007。



