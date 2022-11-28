澳洲雇主开出了更高薪酬： 各州增幅大比拼 薪水最高的工作有哪些？

要点 求职网站SEEK10月份招聘广告薪资指数显示，其网站招聘广告中的工资上涨了4%；

澳大利亚统计局的数据揭晓具体的薪酬数据；

塔斯马尼亚州在广告中的薪资以6.2%的增幅领跑全国。

来自澳大利亚统计局和SEEK的数据揭晓了澳大利亚的劳动力和薪资的最新变化。





澳大利亚求职网站SEEK发布的10月份招聘广告薪资指数显示，其网站招聘广告中的工资上涨了4%；与此同时，澳大利亚统计局的数据揭晓了具体薪酬情况。





SEEK高级经济学家马特•考吉尔（Matt Cowgill）提到，SEEK公布的工资数据略高于澳大利亚统计局的实际工资数据。



Employees were advertising higher salaries over the past year. 过去一年，雇主在招聘广告中给雇员开出了更高的薪资。





工资价格指数（Wage Price Index）衡量澳大利亚劳动力价格变化，在截至9月份的一年里上涨了3.1%。





考吉尔表示，澳大利亚统计局衡量的是所有工作岗位的薪酬的变化（包括按小时、件数或者是年等不同方式计算的薪酬）；而SEEK的数据是衡量市场上招聘广告中职位的薪资变化。





“这是不同的衡量标准，可能对经济变化的反应更灵敏，当经济条件发生变化时，我们的衡量标准可能成为预测可能发生情况的领先指标。”



薪资在涨吗？

独立经济学家康拉德·利弗里斯（Conrad Liveris）表示，工资上涨的主要原因是全澳普遍存在技能短缺的情况。





他说：“人们发现现在很难招到人……企业要确保有足够的员工，最主要的手段就是（有吸引力的）工资。”



Tasmania leads the nation in terms of advertised salary growth over the past year. Source: Getty / Leisa Tyler/LightRocket 塔斯马尼亚州在招聘广告中的薪资以6.2%的增幅领跑全国。





考吉尔表示，塔斯马尼亚州薪酬大幅增长源于当地对人才的竞争。





他说：“塔斯马尼亚州的劳动力市场一直很火爆，失业率虽然不是全国最低的，但肯定是塔斯马尼亚州几十年来最低之一，所以广告中的工资强劲增长只是反映了一个事实——这是一个超级紧张的劳动力市场。”



Advertised salaries in Tasmania grew the most out of all Australian states and territories. 利弗里斯表示，招聘广告中工资增长了4%对经济来说是好事，但它也受到通货膨胀的影响。





“当涉及到实际工资（real wages）时，情况变得更加复杂，”他说。





“实际工资” 用来指考虑到通货膨胀因素的工资的术语。



他表示：“考虑到过去几年的通胀，4%的增幅要低3.3%。”





“所以就有了这个差距……你的薪酬可能现在增加了一些，但其它东西几乎涨了两倍。”





澳大利亚9月份季度的通胀率达到了7.3%，增速高于工资增幅。





在谈到新州和维州在工资增长方面时， 考吉尔说：“这两个州是更大的州，经济更加多样化，在某种程度上它们确实更趋于稳定，所以增幅居中。”





招聘广告中，商贸和服务行业的薪资年增幅最大，为6.2%；随后是行政办公室和支持，增幅为5.6%；制造、交通和物流行业的增幅位居第三，为5.4%。



The salaries of those working in trades and services increased the most of all industries in the past year. Credit: Ken Macleod 利弗里斯说，自新冠疫情封锁期间开始的装修热潮推动工资上涨以来，市场对从事这一行业的人员一直有需求。





考吉尔表示，一些“服务工作”被视为是相对低薪的工作，其工资在最近一段时间增长最快。





他表示：“在截至今年10月的一年里，招聘广告中平均最低薪资的涨幅为4.8%，而总体涨幅为4%。”





这部分反映了几个月前法定的最低工资和奖励工资的上涨，但也部分反映了市场对劳动力的需求。





“例如，在餐饮和接待行业等薪酬相对较低的行业，工资情况确实出现了大幅增长。”





在招聘广告中，在过去的一年里，广告、艺术和媒体行业职位的薪资仅增长了0.3%，政府职位的薪资在过去一年里实际上降了1.5%。





公共部门薪酬的低迷在首都领地的招聘广告中也有所体现，当地的薪资在截至10月份的一年里仅增长1.3%。





考吉尔表示，在疫情严重阶段，首都领地招聘广告中的工资没有像其它地方那样下降，但自2021年年中以来也没有出现同样的飙升。



Seek senior economist Matt Cowgill says there has been an increase in the wages being advertised on the job site. Source: Supplied / Guy Evans

薪水最高的工作有哪些？

外科医生是澳大利亚薪酬最高的职业，这并不令人意外。





澳大利亚统计局关于收入的数据显示，外科医生平均年赚约40.6万澳元。





数据显示，卫生、医疗、法律、金融和矿业从业者的薪酬排在前十，平均每人年赚超过15.5万澳元。



Those in the top 10 highest-paid job categories earn, on average, between $106,000 and $406,000 a year. Credit: Ken Macleod

对在家工作职位的需求

根据SEEK的数据，越来越多的求职者按工作方式寻找职位，比以往任何时候都多。





考吉尔表示，搜索数据显示，人们在求职网站上搜索某一行业的关键词已经变成“在家工作”。





“过去，大多数人都会搜索‘零售工作’或‘行政工作’之类的岗位关键词，但现在人们只搜索‘在家工作’，这是现在的头号搜索词，所以人们对雇主能否提供在家工作的选项真的很感兴趣。”





考吉尔表示，雇主正在回应这种需求。





他说：“今年提到在家工作的招聘广告数量是2019年的11倍左右，所以这种工作类型的数量是大幅增加。”



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乐卓博大学（La Trobe University）工效学和人因学中心主任乔迪·奥克曼（Jodi Oakman）教授说，人们已在新冠疫情限制措施最严期间尝试了在家工作，许多人发现这适合他们。





她说：“人们已经有在家工作以及他们如何适应这种生活方式的经验。”





“我们看到人们选择的是生活方式，而不是职业抱负。”





奥克曼教授说，许多人喜欢在家工作，这为他们的生活方式和照顾责任提供额外的灵活性。





她指出，许多有潜在健康问题的人对返回办公室感到不安全，因此寻找减少与他人接触的选择。





奥克曼表示，目前是雇员市场，因此如果雇主没有提供在家工作的机会，而雇员更喜欢在家工作，他们就会去其他地方寻找。对他们来说，找到另一份适合自己的工作不会太困难。





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